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Розничные операторы за выходные (17-19 апреля) повысили стоимость бензина и ДТ на 0,1–1,4 грн/л
12:43 19.04.2021 |
Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».
Сеть станций «Олас» повысила цены на бензин на 1 грн/л, ДТ — на 1,41 грн/л: бензин марки А-95 подорожал до 28,90 грн/л, А-92 — до 27,90 грн/л, ДТ — до 26,90 грн/л. На станциях KLO на 20 коп./л подорожало только дизельное топливо (до 29,19 грн/л).
В сетях BVS и «Катрал» на 10 коп./л подорожали все виды бензинов. На «Авантаж 7» бензины подорожали на 50 коп./л.
Сеть «БРСМ-Нафта» повысила цены на бензины на 28 коп./л, на ДТ — на 20 коп./л. Так, цена на А-95 увеличилась до 27,34 грн/л, А-92 — до 26,34 грн/л, ДТ — до 25,75 грн/л. Motto откорректировала цены в среднем на 3-8 коп./л.
Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 17 по 19 апреля, грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
29,49
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
WOG
|
29,49
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
Авиас
|
26,95
|
0,00
|
27,95
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
27,00
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
AMIC
|
27,90
|
0,00
|
28,90
|
0,00
|
28,38
|
0,00
|
Shell
|
27,97
|
0,00
|
29,14
|
0,00
|
28,89
|
0,00
|
SOCAR
|
30,98
|
0,00
|
31,98
|
0,00
|
30,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
26,34
|
0,28
|
27,34
|
0,28
|
25,75
|
0,20
|
KLO
|
29,19
|
0,00
|
29,49
|
0,00
|
29,19
|
0,20
|
Параллель
|
29,30
|
0,00
|
29,80
|
0,00
|
29,80
|
0,00
|
Автотранс
|
27,98
|
0,00
|
28,98
|
0,00
|
27,98
|
0,00
|
UPG
|
26,90
|
0,00
|
27,90
|
0,00
|
25,90
|
0,00
|
SUNOIL
|
26,71
|
0,00
|
27,71
|
0,00
|
26,92
|
0,00
|
BVS
|
27,79
|
0,10
|
28,79
|
0,10
|
28,09
|
0,00
|
Chipo
|
27,12
|
0,00
|
28,12
|
0,00
|
26,70
|
0,00
|
Катрал
|
27,79
|
0,10
|
28,77
|
0,10
|
25,77
|
0,00
|
Авантаж 7
|
26,45
|
0,50
|
27,45
|
0,50
|
25,02
|
0,00
|
Олас
|
27,90
|
1,00
|
28,90
|
1,00
|
26,90
|
1,41
|
Фактор
|
26,50
|
0,00
|
27,50
|
0,00
|
25,00
|
0,70
|
Motto
|
26,31
|
0,08
|
27,18
|
0,03
|
26,08
|
0,00
|
Prime
|
26,30
|
0,00
|
27,50
|
0,00
|
25,50
|
0,60
|
Средняя цена в Украине:
|
27,76
|
0,03
|
28,63
|
0,03
|
28,20
|
0,02
Как сообщал enkorr, в период 9-16 апреля стоимость мелкооптовых партий ДТ выросла на 9%, до 23,66 грн/л. Бензины за это же время подорожали на 5%: А-92 до 26,14 грн/л, А-95 — до 27,08 грн/л. Основное давление на рынок оказывает дефицит ресурса и рост котировок нефти.
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