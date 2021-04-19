Розничные операторы за выходные (17-19 апреля) повысили стоимость бензина и ДТ на 0,1–1,4 грн/л

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».

Сеть станций «Олас» повысила цены на бензин на 1 грн/л, ДТ — на 1,41 грн/л: бензин марки А-95 подорожал до 28,90 грн/л, А-92 — до 27,90 грн/л, ДТ — до 26,90 грн/л. На станциях KLO на 20 коп./л подорожало только дизельное топливо (до 29,19 грн/л).

В сетях BVS и «Катрал» на 10 коп./л подорожали все виды бензинов. На «Авантаж 7» бензины подорожали на 50 коп./л.

Сеть «БРСМ-Нафта» повысила цены на бензины на 28 коп./л, на ДТ — на 20 коп./л. Так, цена на А-95 увеличилась до 27,34 грн/л, А-92 — до 26,34 грн/л, ДТ — до 25,75 грн/л. Motto откорректировала цены в среднем на 3-8 коп./л.

Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 17 по 19 апреля, грн/л

Компания А-92 А-95 ДТ Цена Изм. Цена Изм. Цена Изм. ОККО 29,49 0,00 29,99 0,00 29,99 0,00 WOG 29,49 0,00 29,99 0,00 29,99 0,00 Авиас 26,95 0,00 27,95 0,00 28,00 0,00 Укрнафта 27,00 0,00 28,00 0,00 28,00 0,00 AMIC 27,90 0,00 28,90 0,00 28,38 0,00 Shell 27,97 0,00 29,14 0,00 28,89 0,00 SOCAR 30,98 0,00 31,98 0,00 30,98 0,00 БРСМ-Нафта 26,34 0,28 27,34 0,28 25,75 0,20 KLO 29,19 0,00 29,49 0,00 29,19 0,20 Параллель 29,30 0,00 29,80 0,00 29,80 0,00 Автотранс 27,98 0,00 28,98 0,00 27,98 0,00 UPG 26,90 0,00 27,90 0,00 25,90 0,00 SUNOIL 26,71 0,00 27,71 0,00 26,92 0,00 BVS 27,79 0,10 28,79 0,10 28,09 0,00 Chipo 27,12 0,00 28,12 0,00 26,70 0,00 Катрал 27,79 0,10 28,77 0,10 25,77 0,00 Авантаж 7 26,45 0,50 27,45 0,50 25,02 0,00 Олас 27,90 1,00 28,90 1,00 26,90 1,41 Фактор 26,50 0,00 27,50 0,00 25,00 0,70 Motto 26,31 0,08 27,18 0,03 26,08 0,00 Prime 26,30 0,00 27,50 0,00 25,50 0,60 Средняя цена в Украине: 27,76 0,03 28,63 0,03 28,20 0,02

Как сообщал enkorr, в период 9-16 апреля стоимость мелкооптовых партий ДТ выросла на 9%, до 23,66 грн/л. Бензины за это же время подорожали на 5%: А-92 до 26,14 грн/л, А-95 — до 27,08 грн/л. Основное давление на рынок оказывает дефицит ресурса и рост котировок нефти.