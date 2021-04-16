Пик напряженности на мелкооптовом рынке топлива пришелся на среду-четверг, но к пятнице ситуация несколько успокоилась

Если неделю назад разговоры о грядущем дефиците и росте цен сопровождались смешками и рекомендациями не сеять панику, то на минувшей рабочей неделе всем было уже не до смеха. Почти две гривны на литре, или 9%, – столько прибавило дизтопливо, и еще 1,21–1,29 грн/л (+4,9%) — бензины (см. табл.). Такой результат на финише зафиксировала Консалтинговая группа «А-95».

Как это часто бывает, беда не приходит одна, и к внутренним факторам добавились и внешние. За неделю мировые котировки нефти выросли на 8%, с $62 до $67/барр.. Этой составляющей можно приписать 1 грн роста. Остальное же всецело на «совести» проявившего себя впервые за долгое время ажиотажа. Со вторника по четверг ценники переписывались по несколько раз на день, вторая категория продавцов предпочла придержать товар до лучших времен, сняв предложения.

«Зеленый» дуэт ОККО и WOG повысили цены на ДТ в мелком опте в среднем на 2 грн/л, предлагая ресурс в диапазоне 23,85–24,00 грн/л.

На Новограде к концу недели остались торговать лишь UPG и «Мартин Трейд», приподнявшие за неделю прайсы на 2,30 грн/л, до 23,70 и 23,90 грн/л соответственно.

Максимально выросла цена в Коростене: UPG и «Алпен Трейд» финишировали в пятницу с ценой 23,70 грн/л, накинув 2,40 грн/л за неделю, или более 10%.

Со вторника встал на паузу один из активнейших участников оптового рынка, компания «Фактор». Такое несвойственное исчезновение некоторые даже связали с проверками фискалов. В итоге выяснилось, что все проще: компания просто решила обождать, наблюдая за ростом цены. И таких на неделе было немало.

В столичном регионе основные сделки в пятницу проходили в диапазоне 23,20–23,70 грн/л, или в среднем на 2,10 грн/л дороже, чем неделей ранее. В новом для себя амплуа заявился «Гранд-Петрол», предлагая литовское ДТ по минимальной цене 23,00 грн/л.

На новом региональном хабе в Ровенской области ценники за неделю выросли в среднем на 2,30 грн/л. В Смыге под конец недели осталась только UPG с ценой 23,70 грн/л, хотя были предложения и по 23,90 грн/л.

Самый доступный дизель был замечен на юге. В Николаеве цена прибавила «всего» 1,30 грн/л, до 23 грн/л. «Фидея» одним ей известным способом удерживала 22,35 грн/л (26 500 грн/т), тогда как в Одессе и Южном было 22,65–22,80 грн/л. По словам трейдеров, на следующей неделе в Николаев ожидается приход танкера с новым ресурсом, посмотрим, какой будет цена.

«Укртатнафта» была на неделе самой скромностью, показав к концу недели рост 1,86 грн/л (23,31 грн/л). Одновременно было отмечено поредение рядов кременчугских трейдеров, оставшиеся из которых работали в узком диапазоне 23,18–23,27 грн/л (+1,90 грн/л). Также трейдеры сообщали, что в связи с ажиотажем завод многим подрезал объёмы и прикрутил отгрузки.

Если пик напряженности на мелкооптовом рынке пришелся на среду-четверг, то к пятнице ситуация несколько успокоилась. Однако поводов для оптимизма нет. По прежнему тишина из Москвы, откуда все ждут новостей по объемам «Роснефти». По данным источников, процесс движется, но инсайдеры не спешат подтверждать что-либо. Известно лишь, что на повестке дня появилось имя Socar.

Динамика цен в мелком опте, грн/л