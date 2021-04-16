Цены на СУГ в опте пока стабильны

Средняя стоимость сжиженного газа в Украине на условиях EXW ГНС за неделю (9-16 апреля) снизилась на 100 грн/т и составила 24 840 грн/т. Об этом сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на собственный мониторинг.

В Киевской области предложения с ГНС составляют 24 500-25 300 грн/т. Ресурс LPG Progress за неделю подешевел на 200 грн/т, до 24 500 грн/т, что является самым дешевым прайсовым предложением по региону. Цена на СУГ «Надежды» в Бородянке осталась неизменной - 24 600 грн/т. «Газтрон» предлагает ресурс по 24 700 грн/т в Киеве. По такой же цене торгует «Мартин Трейд» в Переяславе, но по 25 000 грн/т - в Борисполе (+300 грн/т к 9 апреля).

При этом, по словам трейдеров, стоимость реальных сделок в Киевской области колебалась в диапазоне 24 300-24 500 грн/т.

Прайсовые цены в Полтавской области начинаются от 24 500 до 25 000 грн/т, но традиционный дисконт присутствует практически у всех трейдеров, что приблизило цены к столичному уровню. В западных областях стоимость ресурса составляет 24 300-24 500 грн/т.

На юге страны стоимость СУГ находилась в пределах 23 900-24 700 грн/т. В Одессе, по словам участников рынка, «Укртатнафта» предлагает ресурс по 24 000 грн/т, не исключая наличия дисконта в 100-200 грн/т, а в Николаевской области «Надежда» с Первомайска предлагает автогаз по 24 700 грн/т.

Напомним, что по прогнозу Консалтинговой группы «А-95» в мае украинский рынок СУГ может столкнуться с острым дефицитом ресурса из-за прекращения отгрузок «Роснефти» и ремонтов на ряде заводов-поставщиков.

Трейдеры отмечают, что по состоянию на 16 апреля на остатках по-прежнему находится крупное количество автогаза, которое сдерживает потенциальный рост цены.

Как сообщал enkorr, на последнем аукционе 15 апреля «Укргаздобыча» продала 1 007 т ресурса по средневзвешенной цене 24 236 грн/т, а стоимость отдельных партий превысила 25 000 грн, что в пересчете на DAP восточная граница составляет около $600/т.

Аналогичная цена сложилась на торговой площадке БНТД, где премии к котировке Argus daf Брест за неделю выросли на $40-50, до 100 $/т.