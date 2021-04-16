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Цена на нефть к 2030 году упадет до $40 — Wood Mackenzie
13:26 16.04.2021 |
Мировые цены на нефть могут упасть примерно до $40/барр. к 2030 г., если правительства будут настаивать на сокращении потребления топлива в соответствии с поддерживаемыми ООН планами по ограничению глобального потепления. Об этом передает Reuters со ссылкой на сообщение ведущей консалтинговой компании в области энергетики Wood Mackenzie.
В отчете, описывающем сценарий, при котором мир будет решительно бороться с выбросами парниковых газов за счет электрификации транспорта и промышленности, базирующаяся в Эдинбурге Wood Mackenzie заявила, что потребление нефти начнет резкое падение уже в 2023 г..
Падение спроса ускорится до 2 млн барр./сут. (б/с) и достигнет 35 млн б/с к 2050 г.. Это на 60% снизит выбросы «нефтяного» углерода по сравнению с сегодняшними уровнями.
Потребление нефти достигло рекордного уровня - около 100 млн б/с - в 2019 г. и, как ожидается, в этом году резко вырастет после обвала в прошлом году на фоне эпидемии коронавируса.
В результате цены на нефть начнут падать в конце текущего десятилетия, говорится в отчете WoodMac. Согласно сценарию ускоренного энергетического перехода, ожидается, что к 2030 г. цены на нефть марки Brent уменьшатся и в среднем составят $40/барр., по сравнению с текущими ценами около $65/барр..
К 2050 г. цена на нефть марки Brent может упасть до $10-18/барр..
«Если мы будем поддерживать глобальное потепление на уровне [не больше] 2оС, установленном Парижским соглашением (при поддержке ООН), энергетическая матрица изменится, и изменится коренным образом», - сказала Анн-Луиза Хиттл из WoodMac.
Тем не менее, текущая мировая политика далека от Парижского соглашения, поскольку в настоящее время ожидается повышение температуры на 3оС по сравнению с доиндустриальным уровнем к 2100 г., подчеркнула компания WoodMac.
Быстрое падение спроса также означает, что существующих источников поставок нефти будет достаточно, чтобы удовлетворить весь будущий спрос, с ограниченными потребностями в разработке новых месторождений, предупреждают в WoodMac.
Резкое падение спроса и цен на нефть в ближайшие десятилетия окажет серьезное влияние на крупных производителей нефти, таких как члены Организации стран-экспортеров нефти, отмечается в отчете консалтинга из Эдинбурга.
«Резкое падение спроса не позволяет ключевым производителям нефти управлять рынком и поддерживать цены так, как это происходит сегодня. Однако, несмотря на утрату способности устанавливать цены, производители дешевой нефти из стран ОПЕК на Ближнем Востоке останутся основными поставщиками нефти», - считают в WoodMac.
В отчете сказано, что природный газ, наименее загрязняющее ископаемое топливо, будет лучше, чем нефть, если он заменит уголь для выработки электроэнергии, особенно в быстрорастущих азиатских странах.
При падении цен на нефть газ в конечном итоге будет торговаться с премией по сравнению с нефтью по сценарию WoodMac. Согласно прогнозу WoodMac, эталонные цены Henry Hub в США будут торговаться на уровне от $3 до $4 за тысячу кубических футов (mcf).
Спрос на газ в Азии будет расти в среднем на 1,5% в год до 2050 г.. Это компенсирует спад на более зрелых рынках, которые будут переключаться с газа на возобновляемые источники энергии.
Как сообщал enkorr, в Wood Mackenzie считают, что более трех четвертей, или 77% новых поставок сжиженного природного газа (СПГ) оказались под угрозой неиспользования при сценарии, предусматривающем потепление климата не более чем на 2оС.
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