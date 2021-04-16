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Сети-дискаунтеры 16 апреля отреагировали на рост цен топлива в опте
13:19 16.04.2021 |
Розничные операторы, работающие в эконом-сегменте, 16 апреля повысили стоимость бензина и ДТ на 10–90 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».
Сеть станций «Татнефть-АЗС-Украина» повысила цены на все виды топлива на 72-90 коп./л: бензин марки А-95 подорожал до 29,10 грн/л, А-92 — до 28,08 грн/л, ДТ — до 28,62 грн/л. В сети «Укр-Петроль» дизтопливо подорожало на 70 коп./л, бензины — на 60 коп./л.
Сеть Motto повысила цены на бензины на 33 коп./л, на ДТ — на 40 коп./л. Так, цена на А-95 увеличилась до 27,15 грн/л, А-92 — до 26,23 грн/л, ДТ — до 26,08 грн/л.
В сети Chipo бензины подорожали на 12 коп./л, ДТ — на 22 коп./л (26,70 грн/л).
BVS, «Фактор», «Катрал» и Prime подняли цены на 10–40 коп./л (см. табл.).
Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 15 по 16 апреля, грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
29,49
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
WOG
|
29,49
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
Авиас
|
26,95
|
0,00
|
27,95
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
27,00
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
AMIC
|
27,90
|
0,00
|
28,90
|
0,00
|
28,38
|
0,00
|
Shell
|
27,97
|
0,00
|
29,14
|
0,00
|
28,89
|
0,00
|
SOCAR
|
30,98
|
0,00
|
31,98
|
0,00
|
30,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
26,07
|
0,00
|
27,07
|
0,00
|
25,55
|
-0,08
|
KLO
|
29,19
|
0,00
|
29,49
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
Параллель
|
29,30
|
0,00
|
29,80
|
0,00
|
29,80
|
0,00
|
Автотранс
|
27,98
|
0,00
|
28,98
|
0,00
|
27,98
|
0,00
|
UPG
|
26,90
|
0,00
|
27,90
|
0,00
|
25,90
|
0,00
|
SUNOIL
|
26,71
|
0,00
|
27,71
|
0,00
|
26,92
|
0,00
|
BVS
|
27,69
|
0,30
|
28,69
|
0,30
|
28,09
|
0,00
|
Chipo
|
27,12
|
0,12
|
28,12
|
0,12
|
26,70
|
0,22
|
Укр-Петроль
|
26,90
|
0,60
|
27,90
|
0,60
|
27,20
|
0,70
|
Авантаж 7
|
25,95
|
0,00
|
26,95
|
0,00
|
25,02
|
0,00
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
28,08
|
0,90
|
29,10
|
0,90
|
28,62
|
0,72
|
Катрал
|
27,69
|
0,10
|
28,67
|
0,10
|
25,77
|
0,00
|
Mango
|
26,19
|
0,00
|
27,19
|
0,00
|
25,89
|
0,00
|
Фактор
|
26,50
|
0,30
|
27,50
|
0,30
|
24,30
|
0,20
|
Prime
|
26,30
|
0,00
|
27,50
|
0,00
|
24,90
|
0,40
|
Motto
|
26,23
|
0,33
|
27,15
|
0,33
|
26,08
|
0,40
|
Средняя цена в Украине:
|
27,72
|
0,04
|
28,60
|
0,04
|
28,18
|
0,04
Как сообщал enkorr, в период 13-15 апреля стоимость вагонных партий ДТ выросла на 1 150 грн/т (+4,5%), автонормы — на 1,03 грн/л (+4,72%). Основное давление на рынок оказывает дефицит ресурса и рост котировок нефти.
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