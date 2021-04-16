Сети-дискаунтеры 16 апреля отреагировали на рост цен топлива в опте

Розничные операторы, работающие в эконом-сегменте, 16 апреля повысили стоимость бензина и ДТ на 10–90 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».

Сеть станций «Татнефть-АЗС-Украина» повысила цены на все виды топлива на 72-90 коп./л: бензин марки А-95 подорожал до 29,10 грн/л, А-92 — до 28,08 грн/л, ДТ — до 28,62 грн/л. В сети «Укр-Петроль» дизтопливо подорожало на 70 коп./л, бензины — на 60 коп./л.

Сеть Motto повысила цены на бензины на 33 коп./л, на ДТ — на 40 коп./л. Так, цена на А-95 увеличилась до 27,15 грн/л, А-92 — до 26,23 грн/л, ДТ — до 26,08 грн/л.

В сети Chipo бензины подорожали на 12 коп./л, ДТ — на 22 коп./л (26,70 грн/л).

BVS, «Фактор», «Катрал» и Prime подняли цены на 10–40 коп./л (см. табл.).

Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 15 по 16 апреля, грн/л

Компания А-92 А-95 ДТ Цена Изм. Цена Изм. Цена Изм. ОККО 29,49 0,00 29,99 0,00 29,99 0,00 WOG 29,49 0,00 29,99 0,00 29,99 0,00 Авиас 26,95 0,00 27,95 0,00 28,00 0,00 Укрнафта 27,00 0,00 28,00 0,00 28,00 0,00 AMIC 27,90 0,00 28,90 0,00 28,38 0,00 Shell 27,97 0,00 29,14 0,00 28,89 0,00 SOCAR 30,98 0,00 31,98 0,00 30,98 0,00 БРСМ-Нафта 26,07 0,00 27,07 0,00 25,55 -0,08 KLO 29,19 0,00 29,49 0,00 28,99 0,00 Параллель 29,30 0,00 29,80 0,00 29,80 0,00 Автотранс 27,98 0,00 28,98 0,00 27,98 0,00 UPG 26,90 0,00 27,90 0,00 25,90 0,00 SUNOIL 26,71 0,00 27,71 0,00 26,92 0,00 BVS 27,69 0,30 28,69 0,30 28,09 0,00 Chipo 27,12 0,12 28,12 0,12 26,70 0,22 Укр-Петроль 26,90 0,60 27,90 0,60 27,20 0,70 Авантаж 7 25,95 0,00 26,95 0,00 25,02 0,00 Татнефть-АЗС-Украина 28,08 0,90 29,10 0,90 28,62 0,72 Катрал 27,69 0,10 28,67 0,10 25,77 0,00 Mango 26,19 0,00 27,19 0,00 25,89 0,00 Фактор 26,50 0,30 27,50 0,30 24,30 0,20 Prime 26,30 0,00 27,50 0,00 24,90 0,40 Motto 26,23 0,33 27,15 0,33 26,08 0,40 Средняя цена в Украине: 27,72 0,04 28,60 0,04 28,18 0,04

Как сообщал enkorr, в период 13-15 апреля стоимость вагонных партий ДТ выросла на 1 150 грн/т (+4,5%), автонормы — на 1,03 грн/л (+4,72%). Основное давление на рынок оказывает дефицит ресурса и рост котировок нефти.