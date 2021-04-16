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Цены на дизельное топливо в крупно- и мелкооптовом сегментах рынка 16 апреля продолжили рост
12:41 16.04.2021 |
Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе «А-95».
В частности, компания «Анвитрейд» с утра предлагает турецкий ресурс в Одессе по 22,60 грн/л (+20 коп./л за сутки).
«Укртатнафта» 16 апреля повысила мелкооптовые цены на 9 коп./л, до 23,31 грн/л, а крупнооптовые - на 100 грн/т, до 27 600 грн/т. Также от завода на 100 грн/т подорожали бензины: А-92 - до 33 500 грн/т (24,51 грн/л), А-95 - до 34 500 грн/т (25,91 грн/л).
Третий день подряд максимальные цены на ДТ устанавливает компания «Амик Украина», предлагавшая сегодня топливо с нефтебаз Бородянки и Кременца по 24,00 грн/л, Днепра и Одессы - по 24,20 грн/л. Таким образом, за три дня дизель компании подорожал на 1,50 грн/л.
Подняла прайсы и компания «Мартин Трейд», предлагающая на нафтановский дизель на Новограде по цене 23,90 грн/л.(+50коп./л за сутки), по итогу трех дней ресурс трейдера подорожал на 2 грн/л.
Первые признаки роста были отмечены 13 апреля, а по итогам следующих двух дней средняя стоимость вагонных партий ДТ выросла уже на 1 150 грн/т (+4,5%), автонормы - на 1,03 грн/л (+4,72%).
Основное давление на рынок по-прежнему оказывает дефицит ресурса. В тоже время рост котировок нефти замедлился, и второй день находиться на уровне 66$/барр..
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