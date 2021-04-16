Цены на дизельное топливо в крупно- и мелкооптовом сегментах рынка 16 апреля продолжили рост

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Цены на дизельное топливо в крупно- и мелкооптовом сегментах рынка 16 апреля продолжили рост

12:41 16.04.2021 |

Нефть и безнин

 

Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе «А-95».

В частности, компания «Анвитрейд» с утра предлагает турецкий ресурс в Одессе по 22,60 грн/л (+20 коп./л за сутки).

«Укртатнафта» 16 апреля повысила мелкооптовые цены на 9 коп./л, до 23,31 грн/л, а крупнооптовые - на 100 грн/т, до 27 600 грн/т. Также от завода на 100 грн/т подорожали бензины: А-92 - до 33 500 грн/т (24,51 грн/л), А-95 - до 34 500 грн/т (25,91 грн/л).

Третий день подряд максимальные цены на ДТ устанавливает компания «Амик Украина», предлагавшая сегодня топливо с нефтебаз Бородянки и Кременца по 24,00 грн/л, Днепра и Одессы - по 24,20 грн/л. Таким образом, за три дня дизель компании подорожал на 1,50 грн/л.

Подняла прайсы и компания «Мартин Трейд», предлагающая на нафтановский дизель на Новограде по цене 23,90 грн/л.(+50коп./л за сутки), по итогу трех дней ресурс трейдера подорожал на 2 грн/л.

Первые признаки роста были отмечены 13 апреля, а по итогам следующих двух дней средняя стоимость вагонных партий ДТ выросла уже на 1 150 грн/т (+4,5%), автонормы - на 1,03 грн/л (+4,72%).

Основное давление на рынок по-прежнему оказывает дефицит ресурса. В тоже время рост котировок нефти замедлился, и второй день находиться на уровне 66$/барр..
По материалам: EnKorr
 

ПО РУБРИКАМ

12:57 Доллар дешевеет к евро 16 апреля в ожидании статистики из США

12:54 Фондовые биржи Азии 16 апреля закрылись ростом вслед за США и на данных из Китая

12:36 Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 15.04.21

12:33 Справочный курс гривны 16 апреля понижен на 1,37 коп до 27,9713 грн/$1

11:25 Нацбанк обязал небанковские финучреждения раскрывать своих собственников

11:22 Dragon Capital закрыл сделку по покупке Юнекс Банка

11:14 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 16.04.21

10:58 Остаток средств на корсчетах банков 16.04.21

10:56 Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 15.04.2021

10:54 Правительство Китая задумалось о том, чтобы ввести в стране так называемый срок годности для цифрового юаня

09:24 Глава BlackRock не увидел у биткоина перспектив стать валютой

09:13 Золото незначительно дешевеет 16 апреля в отсутствие значимых факторов

07:55 Dow 15 апреля поднялся выше 34 000 на фоне сильной отчетности и макроданных

15.04 Гривня резко пошла вниз на межбанке 15 апреля из-за новых санкций США против России

15.04 Нацбанк не исключает дальнейшего повышения учетной ставки

• дальше…

10:54 Правительство Китая задумалось о том, чтобы ввести в стране так называемый срок годности для цифрового юаня

08:15 Заработало наземное продолжение «Северного потока - 2». Откуда в нем газ?

08:11 ЕС поддержал санкции США против Кремля

08:08 «Я решил отвечать соразмерно». Байден заявил, что выбрал мягкий вариант санкций против России

15.04 Байден объявил о чрезвычайном положении из-за угрожающей деятельности РФ

15.04 НАТО заявила о поддержке США в связи с санкциями в отношении РФ

15.04 КС Молдовы нашел основания для роспуска парламента

15.04 США ввели санкции против российского госдолга

15.04 США отменили проход своих кораблей в Черное море - Чавушоглу

15.04 Экономическая активность в США умеренно ускорилась с конца февраля - Beige Book

15.04 Победа Земана: какие изменения ждут внешнюю политику Чехии

15.04 Глава МИД ФРГ - против остановки строительства «Северного потока - 2»

15.04 Президент США объявил о выводе американских войск из Афганистана до 11 сентября

14.04 Рим вспомнил о лидерстве: как новый премьер изменил внешнюю политику Италии

14.04 Эрдоган заявил, что на канал «Стамбул» не будет распространяться конвенция по Босфору

• дальше…

14.04 Комиссия ТЭБ и ЧС продлила карантин в Киеве до 30 апреля - Кличко

14.04 Фальшивые справки: как в Украине подделывают тесты на коронавирус

12.04 Коронавирусный шантаж: Как Кличко и центральная власть борются за рейтинги

12.04 Горнолыжный курорт «Буковель» возобновил работу

12.04 В Китае признали низкую эффективность закупленных для украинцев вакцин

09.04 Украина легализовала медицинский каннабис. Что можно

09.04 Жесткий карантин поддерживают 65% украинцев, – опрос

09.04 В Киеве выдали 500 тысяч спецпропусков на транспорт

08.04 Если ситуация с коронавирусом в Киеве не улучшится, локдаун могут продлить до 10 мая - Кличко

08.04 Киевсовет отменил плату за парковку на время карантина

07.04 Отопительный сезон в Киеве завершится 10 апреля, – Кличко

06.04 USAID предоставит Украине холодильники для хранения вакцины Pfizer

06.04 Часть киевских водителей маршруток отказались работать из-за локдаун

05.04 Средняя цена на квартиры в новостройках Киева, в марте 2021 года составила 33 253 грн/кв.м

02.04 В марте средняя цена 1 кв. м домов в пригороде Киева составила 23 511 грн.

• дальше…

13:40 Две цели на воде: Для чего Россия начала эскалацию на Азовском и Черном морях

09:54 Виталий Бала: СНБО превратился в непонятный инструмент в руках главы государства и его окружения

08:11 ЕС поддержал санкции США против Кремля

15.04 Чиновникам — тюрьма, КС — заблокировать. Как Рада помогает Зеленскому получить деньги МВФ

15.04 США отменили проход своих кораблей в Черное море - Чавушоглу

15.04 Сигнал для Банковой. Почему больше сотни «слуг» перешло в оппозицию к родному правительству

15.04 Что даст Украине план действий по членству в НАТО

14.04 Ликвидация ОАСК: Что не так с инициативой разогнать скандальное «волчье правосудие»

13.04 Байден предложил Путину встретиться в третьей стране

13.04 Театр абсурда от Зеленского. Как Банковая помогает Кремлю «проверить Запад»

13.04 Виталий Портников: Путину не нужно общаться с Зеленским

13.04 Офис генпрокурора подтвердил расследование против близкого соратника Коломойского

13.04 Зеленский внес в Раду законопроект о ликвидации ОАСК

13.04 Обострение на границе усиливается: Решится ли Путин снова напасть на Украину

13.04 Зеленский: Если США видят Украину в НАТО, то должны помочь её членству не только на словах

• дальше…

13:31 Xiaomi не попала в Топ-3, уступив даже Huawei. На крупнейшем рынке смартфонов новый лидер

10:48 Суд отменил решение, обязавшее Apple выплатить $506 млн в патентном споре по технологиям LTE

15.04 Глава TSMC заявил, что дефицит процессоров сохранится в 2022 году

15.04 Учёные скопировали антибликовое покрытие у роз. Оно сопобно повысить эффективность солнечных панелей на 10%

15.04 Nvidia переведет GeForce RTX 3060 на новый графический процессор ради того, чтобы защита от майнинга наконец-то заработала

15.04 Тысячи беспилотников Cruise Origin заступят на службу в такси Дубая

15.04 Google представила язык программирования Logica для работы с данными

14.04 Bentley представила открытую версию Continental GT Speed

14.04 Sony представила середнячок Xperia 10 III — дисплей OLED, защита от воды и 5G

14.04 «Мошенник века» Бернард Мэдофф умер в американской тюрьме

14.04 Sony представила Xperia 5 III — компактный флагман на Snapdragon 888 с продвинутой камерой

14.04 Citroen представил флагманский кроссовер-лифтбек C5 X

14.04 В Китае раскрыли аферу с подменой трупов. Всему виной запрет на похороны

14.04 Количество дипфейков в Сети увеличивается вдвое каждые 6 месяцев

14.04 Представлен компактный флагман Sony Xperia 1 III

• дальше…

13.04 В суде выяснилось, что Google годами получала несправедливое преимущество на рынке рекламы

05.03 Слежка в интернете по-новому. Зачем Google устроил переворот в рекламе

05.03 Объем интернет-рекламы в Украине за год вырос на 7%, – исследование

26.01 Apple вернула звание самого дорогого бренда - Brand Finance

11.01 Илон Маск стал самым богатым человеком в мире. Вот шесть принципов его успеха

17.12 Власти США подали иск против Google за монополизацию рынка рекламы

03.12 Впервые в истории интернет завоевал более половины рекламного рынка США

23.11 Теперь YouTube будет показывать рекламу в роликах небольших каналов и не будет платить за это их авторам

18.11 На YouTube появится аудиореклама. Её получат ролики, которые больше слушают, чем смотрят

24.09 Богатейшим человеком Китая стал владелец Nongfu Spring Джонг Шаншан

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно