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Нефть слабо дорожает 16 апреля на статистике из Китая
08:49 16.04.2021 |
Стоимость нефти незначительно растет в пятницу, - инвесторы отыгрывают экономические данные по Китаю, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.11 EET цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,13% - до 67,03 доллара, майских фьючерсов на WTI - на 0,14%, до 63,55 доллара за баррель.
Стоимость нефти продолжает расти пятую торговую сессию подряд. За текущую неделю нефть уже подорожала на 6,5-7,2%. В пятницу котировки поддерживает статистика по Китаю, одному из крупнейших потребителей нефти.
ВВП страны в первом квартале вырос на 18,3% в годовом выражении. При этом показатель оказался чуть хуже прогнозов аналитиков. А розничные продажи в Китае в марте подскочили на 34,2% в годовом выражении, что оказалось значительно лучше прогнозов.
Аналитик Axi Стивен Иннес (Stephen Innes) отмечает, что внешний фон на рынке по-прежнему противоречивый. "В США наступает автомобильный сезон, но при этом мы видим новости о том, что Индия фиксирует 200 тысяч заразившихся (коронавирусом - ред.) в сутки", - сказал он агентству Блумберг.
По мнению аналитика, на таком фоне цены на нефть некоторое время будут оставаться в нынешнем диапазоне.
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