Финансовые новости
- |
- 15.04.21
- |
- 18:36
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Цены на бензин 15 апреля возобновили рост
16:58 15.04.2021 |
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 15 апреля 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем немного выросли. Автогаз подорожал на 1 копейку.
Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".
По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 27,71 гривен за литр (+0,01 гривен), на бензин А-95 - 28,58 гривен за литр (+0,00 гривен), на дизельное топливо - 28,26 гривен за литр (+0,01 гривен), на автогаз - 15,79 гривен за литр (+0,01 гривен).
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Нацбанк Украины повысил учетную ставку до 7,5%
|Правительство рассматривает возможность возвращения дорожного сбора
|Сигнал для Банковой. Почему больше сотни «слуг» перешло в оппозицию к родному правительству
|Курс гривни резко укрепился на межбанке после новостей о переговорах между Байденом и Путиным
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Рынок Аргентины открылся для украинских производителей молока
|Госгеонедра продала разрешений почти на 69 миллионов гривень
|Нацбанк не исключает дальнейшего повышения учетной ставки
|Рада одобрила введение льгот для индустриальных парков за счет госбюджета
|Рада в первом чтении одобрила законопроект о лишении свободы за недостоверное декларирование
|Цены на бензин 15 апреля возобновили рост
Это интересно
|Sony представила Xperia 5 III — компактный флагман на Snapdragon 888 с продвинутой камерой
|Citroen представил флагманский кроссовер-лифтбек C5 X
|В Китае раскрыли аферу с подменой трупов. Всему виной запрет на похороны
|Количество дипфейков в Сети увеличивается вдвое каждые 6 месяцев
|Представлен компактный флагман Sony Xperia 1 III
|Китайские продавцы объявили об отзыве Radeon RX 580, чтобы выманить видеокарты у их владельцев
|Skoda обновила кроссовер Kodiaq