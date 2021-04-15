Цены на дизельное топливо в крупно- и мелкооптовом сегментах рынка 15 апреля продолжили рост

Об этом enkorr рассказали в Консалтинговой группе «А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.

Компания «Анвитрейд» с утра переписывала ценник уже дважды, предлагая турецкий ресурс с Одессы по цене 22,40 грн/л. (+60 коп./л за сутки).

«Укртатнафта» повысила мелкооптовые цены на 1,28 грн/л, до 23,22 грн/л, а в крупном опте — на 1 400 грн/т, до 27 500 грн/т. Также от завода на 400 грн/т подорожали бензины: А-92 — до 33 400 грн/т (24,40 грн/л), А-95 — до 27 500 грн/т (25,74 грн/л).

ОККО и WOG подняли цены на ДТ в мелком опте на 20–35 коп./л, предлагая ресурс в регионах в диапазоне 22,15–22,70 грн/л.

Отметим, основное давление на рынок оказывает дефицит ресурса и рост котировок нефти, которые с начала недели выросли на 4$/барр. и достигли отметки в 66$/барр..