Финансовые новости
- |
- 15.04.21
- |
- 13:02
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В KLO прогнозируют рост розничных цен на автогаз на 30%
12:49 15.04.2021 |
В течение апреля-мая в Украине розничные цены на автогаз могут вырасти на 30% или на 5 грн/л. Такой прогноз в комментарии UBR.ua озвучил совладелец сети АЗС KLO Игорь Чернявский.
По его словам, рост цен станет следствием «большого дефицит сжиженного газа», вызванного остановкой импорта ресурса «Роснефти».
При этом Чернявский отметил, что морские порты не смогут обеспечить перевалку СУГ в требуемых объемах, так как их максимальная пропускная способность - 20-30 тыс. тонн в месяц. В то же время потребность, по его словам, составляет порядка 100 тыс. тонн.
Ранее о дефицит ресурса на украинском рынке сообщили в Консалтинговой группе «А-95». По словам экспертов, помимо остановки поставок «Роснефти, нехватка ресурса усилится ремонтами на ряде НПЗ.
По расчетам аналитиков, из прогнозного майского потребления на уровне 170 тыс. т внутренним производством и терм-контрактами покрыто всего 51%, тогда как ранее этот показатель достигал 80%.
«Остальной объем трейдеры будут вынуждены закупать на спотовом рынке, чем может быть спровоцирован резкий рост цен», - отмечали в «А-95».
Как сообщал enkorr, вследствие давления украинских силовиков швейцарский трейдер Proton Energy Group S.A. принял решение прекратить поставки нефтепродуктов на украинский рынок с 1 апреля 2021 года. В 2020 году трейдер отправил в Украину 1,74 млн. т дизтоплива (23,4% рынка) и 443 тыс. т (22,3%) сжиженного газа. Новым трейдером стал Coral Energy, о чем неофициально сообщил представитель компании. Между тем другие источники enkorr сообщают, что процедура отбора нового трейдера еще не завершена.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Сигнал для Банковой. Почему больше сотни «слуг» перешло в оппозицию к родному правительству
ТОП-НОВОСТИ
|Курс гривни резко укрепился на межбанке после новостей о переговорах между Байденом и Путиным
|Комиссия ТЭБ и ЧС продлила карантин в Киеве до 30 апреля - Кличко
|Ликвидация ОАСК: Что не так с инициативой разогнать скандальное «волчье правосудие»
|Коммуналку лучше заплатить. Как у должников будут «автоматом» списывать деньги с карточек
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Цены на дизельное топливо в крупно- и мелкооптовом сегментах рынка 15 апреля продолжили рост
|В KLO прогнозируют рост розничных цен на автогаз на 30%
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 15.04.21
|Золото дорожает 15 апреля после выступления главы Федеральной резервной системы
|Украинский рынок бензинов в I квартале вырос на 13 %
|В 2020 году доля продажи предприятиями розничной торговли товаров, которые произведены на территории Украины, выросла до 53,4%
Это интересно
|В Китае раскрыли аферу с подменой трупов. Всему виной запрет на похороны
|Количество дипфейков в Сети увеличивается вдвое каждые 6 месяцев
|Представлен компактный флагман Sony Xperia 1 III
|Китайские продавцы объявили об отзыве Radeon RX 580, чтобы выманить видеокарты у их владельцев
|Skoda обновила кроссовер Kodiaq
|Представлена первая мышь Logitech с поддержкой голосового ввода
|На радость автолюбителям: Spotify представила свой первый гаджет