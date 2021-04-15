В KLO прогнозируют рост розничных цен на автогаз на 30%

В течение апреля-мая в Украине розничные цены на автогаз могут вырасти на 30% или на 5 грн/л. Такой прогноз в комментарии UBR.ua озвучил совладелец сети АЗС KLO Игорь Чернявский.

По его словам, рост цен станет следствием «большого дефицит сжиженного газа», вызванного остановкой импорта ресурса «Роснефти».

При этом Чернявский отметил, что морские порты не смогут обеспечить перевалку СУГ в требуемых объемах, так как их максимальная пропускная способность - 20-30 тыс. тонн в месяц. В то же время потребность, по его словам, составляет порядка 100 тыс. тонн.

Ранее о дефицит ресурса на украинском рынке сообщили в Консалтинговой группе «А-95». По словам экспертов, помимо остановки поставок «Роснефти, нехватка ресурса усилится ремонтами на ряде НПЗ.

По расчетам аналитиков, из прогнозного майского потребления на уровне 170 тыс. т внутренним производством и терм-контрактами покрыто всего 51%, тогда как ранее этот показатель достигал 80%.

«Остальной объем трейдеры будут вынуждены закупать на спотовом рынке, чем может быть спровоцирован резкий рост цен», - отмечали в «А-95».

Как сообщал enkorr, вследствие давления украинских силовиков швейцарский трейдер Proton Energy Group S.A. принял решение прекратить поставки нефтепродуктов на украинский рынок с 1 апреля 2021 года. В 2020 году трейдер отправил в Украину 1,74 млн. т дизтоплива (23,4% рынка) и 443 тыс. т (22,3%) сжиженного газа. Новым трейдером стал Coral Energy, о чем неофициально сообщил представитель компании. Между тем другие источники enkorr сообщают, что процедура отбора нового трейдера еще не завершена.

