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Украинский рынок бензинов в I квартале вырос на 13 %
09:34 15.04.2021 |
В январе-марте 2021 г. баланс рынка бензинов в Украине вырос на 13% (на 61,6 тыс. т), до 521 тыс. т, по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. (459,5 тыс. т), сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные собственного исследования.
Внутреннее производство за отчетный период увеличилось на 7,4% (на 17,8 тыс. т), до 258,4 тыс. т, по сравнению с I кварталом прошлого года. В частности, Кременчугский НПЗ нарастил выпуск бензинов на 10%, до 223,4 тыс. т. На Шебелинский завод пришлось 35 тыс. т, что на 6,7% меньше показателя января-марта прошлого года.
Доля украинских бензинов в общем балансе рынка по итогу первых трех месяцев текущего года составила 49,5% против 52,3% в январе-марте 2020 г.
Импорт автомобильных бензинов на украинский рынок в I квартале 2021 г. вырос на 20% (на 43,8 тыс. т), до 262,7 тыс. т, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (218,9 тыс. т).
Импортные поставки из Беларуси выросли на 50%, до 226,2 тыс. т. В «А-95» объясняют такой скачек низкой базой сравнения: в первом квартале 2020 года поставки из Беларуси были снижены вдвое из-за проблем с обеспечением сырьем.
Отгрузки в Украину с НПЗ PNK ORLEN (Польша) сократились на 45% (29,9 тыс. т), до 36,3 тыс. т. Основная причина - значительное уменьшение закупок брендом ОККО.
Как сообщал enkorr, баланс рынка автомобильных бензинов в 2020 г. вырос на 9,1% по сравнению с предыдущим годом - до 2 122,3 тыс. т. При этом внутреннее производство выросло на 12,7% - до 1 023 тыс. т, а импорт прибавил 5,9% и составил 1 099,4 тыс. т. В данном объеме не учтен теневой рынок бензинов, который, по оценкам Консалтинговой группы «А-95», достигает 20%, или около 400 тыс. т в год. Данный продукт вырабатывается на мини-НПЗ, а также путем смешения прямогонных фракций и низкооктановых бензинов с октаноповышающими компонентами, которые в 2020-2021 году начали поступать по импорту под видом растворителей для лакокрасочной промышленности. В январе-марте 2021 г. крупнейшими получателями этой продукции стали розничные сети или мини-НПЗ: группа «БРСМ-Нафта» (7,2 тыс. т) и харьковская компания «Пром Хим» (6,8 тыс. т), отправляющая часть ввозимых растворителей на мини-НПЗ в Мерефе (Харьковская область), где закупает топливо сеть Motto.
По словам директора «А-95» Сергея Куюна, прямые потери государственного бюджета в первом квартале 2021 года вследствие импорта безакцизных растворителей составили 245 млн грн, а суммарное недополучение акциза от кустарного производства фальсификата с использованием данных компонентов может достигать 1 млрд грн.
Напомним, с требованием остановить безакцизный импорт растворителей уже выступили крупнейший производитель нефтепродуктов в Украине НПЗ «Укртатнафта», Нефтегазовая ассоциация Украины и Консалтинговая группа «А-95». Решение данной проблемы является одним из пунктов меморандума между правительством Украины и НАУ, который был подписан 2 апреля.
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