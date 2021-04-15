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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Цены на нефть снижаются 15 апреля после резкого роста в среду

 

Стоимость нефти снижается в четверг утром в рамках коррекции после активного роста среды, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.51 EET цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,09% - до 66,52 доллара, а майских фьючерсов на WTI - на 0,19%, до 63,03 доллара за баррель.

Небольшое снижение стоимости нефти утром обусловлено коррекцией. По итогам среды котировки сырья выросли на 4,6-4,9%. Такому удорожанию способствовали данные о снижении ее запасов в США больше прогноза, а также повышение прогнозов относительно спроса Международным энергетическим агентством (МЭА) и ОПЕК.

"Фиксация прибыли вероятна, поскольку цены на нефть вчера чрезмерно выросли", - сказала агентству Блумберг основательница Vanda Insights Вандана Хари.

Она также связала рост котировок в среду с "выборочным" вниманием инвесторов к новостям - несмотря на повышение прогнозов по спросу и снижению запасов нефти в США, в Европе по-прежнему действуют карантинные ограничения, а Индия погружается во вторую волну коронавируса.
По материалам: ПРАЙМ
 

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