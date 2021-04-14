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Цены на бензин на украинских АЗС 14 апреля стабильны, автогаз дорожает
17:05 14.04.2021 |
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 14 апреля 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем остались на прежнем уровне. Автогаз подорожал на 1 копейку.
Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".
По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 27,71 гривен за литр (+0,00 гривен), на бензин А-95 - 28,58 гривен за литр (+0,00 гривен), на дизельное топливо - 28,25 гривен за литр (-0,01 гривен), на автогаз - 15,76 гривен за литр (+0,01 гривен).
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