Цены на дизель в крупно- и мелкооптовом сегментах выросли на 540 грн/т (+2,13%) и 23 коп./л (+1,06%) соответственно

Цены на дизельное топливо в крупно- и мелкооптовом сегментах рынка за два дня выросли на 540 грн/т (+2,13%) и 23 коп./л (+1,06%) соответственно. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95».

Первые признаки роста были отмечены 13 апреля, а в среду, 14 апреля, цены ускорили подъем. Средняя стоимость вагонных партий ДТ 14 апреля составила 25 940 грн./т, подорожав за день на 410 грн./т.

В мелком опте дизтопливо подорожало на 16 коп/л до 21,98 грн./л.

По Коростеню ресурс за сутки подорожал на 30-40 коп./л., до 21,90 грн/л.

Прайс «Укртатнафты» сегодня менялся дважды и остановился на отметке 21,94 грн./л (+42 коп./л).

В Новограде ценники выросли на 35 коп./л, до 21,95 грн/л. В столичном регионе рост составил 20-30 коп./л., до 21,90-22,00 грн/л

По словам трейдеров, на рынке начал ощущаться дефицит ресурса, многие продавцы решили придержать продукт, остальные предпочли повысить стоимость.

15:00. Максимальные ценники на ДТ после обеда установила компания Амик Украина, предлагавшая топливо с нефтебаз Бородянки и Кременца по 23 грн/л., Днепра и Одессы по 23,20 грн./л. Стоит отметить, что это уже второе за день повышение прайсов со стороны комании, как итог, с утра цена на ДТ выросла на 50 коп./л.

Ранее директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн отмечал, что из-за заминки в поставках «Роснефти», на долю которой в прошлом году пришлось 23,4% рынка дизельного топлива, апрельский баланс рынка ДТ сойдется только при условии поставок по морю объемом около 150 тыс. т.

При этом, по его словам, дальнейшая неопределенность с новым поставщиком «Роснефти» и остановка Мозырского НПЗ на плановый ремонт в мае спровоцируют дефицит дизельного топлива и сжиженного газа.

Как сообщал enkorr, вследствие давления украинских силовиков швейцарский трейдер Proton Energy Group S.A. принял решение прекратить поставки нефтепродуктов на украинский рынок с 1 апреля 2021 года. В 2020 году трейдер отправил в Украину 1,74 млн. т дизтоплива (23,4% рынка) и 443 тыс. т (22,3%) сжиженного газа. Новым трейдером стал Coral Energy, о чем неофициально сообщил представитель компании. Между тем другие источники enkorr сообщают, что процедура отбора нового трейдера еще не завершена.