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Нефть дорожает 14 апреля на данных API о снижении запасов в США
08:12 14.04.2021 |
Стоимость нефти растет в среду утром на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов сырья в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.40 EET цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,68% - до 64,1 доллара, а майских фьючерсов на WTI - на 0,73%, до 60,62 доллара за баррель.
По данным API, запасы нефти в США по итогам прошедшей недели снизились на 3,61 миллиона баррелей при прогнозируемом снижении на 2,15 миллиона. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы вечером. Аналитики ожидают, что ведомство сообщит о снижении запасов на 2,9 миллиона баррелей.
Инвесторы также отыгрывают данные доклада ОПЕК, опубликованного во вторник. Альянс повысил прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2021 году на 0,1 миллиона баррелей в сутки, до 6 миллионов баррелей в сутки, и теперь ожидает мировой спрос на уровне 96,5 миллиона баррелей в сутки.
Аналитик Oanda Джеффри Хейли считает, что цены на нефть постепенно "набирают обороты" и еще могут продемонстрировать рост, как в начале года.
"Помогает улучшение прогноза ОПЕК по спросу, хотя он может быть чересчур оптимистичным. Данные по промышленному производству Китая в пятницу будут следующим важным событием", - цитирует аналитика агентство Блумберг.
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