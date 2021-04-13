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АЗС 13 апреля прекратили снижать цены
17:36 13.04.2021 |
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 13 апреля 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем остались на прежнем уровне. Автогаз без изменений.
Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".
По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 27,71 гривен за литр (+0,00 гривен), на бензин А-95 - 28,58 гривен за литр (+0,00 гривен), на дизельное топливо - 28,25 гривен за литр (+0,00 гривен), на автогаз - 15,76 гривен за литр (+0,00 гривен).
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