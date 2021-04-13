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Стоимость нефти растет 13 апреля на данных по экспорту и импорту Китая
08:34 13.04.2021 |
Мировые цены на нефть растут во вторник утром после публикации статистики по экспорту и импорту Китая, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.59 EET цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,43%, до 63,55 долларов, а майских фьючерсов на WTI - на 0,42%, до 59,95 доллара за баррель.
Участники торгов оценивают макростатистику одного из крупнейших импортеров нефти, КНР. Так, экспорт Китая в марте вырос на 30,6% в годовом выражении, а импорт - на 38,1%. Аналитики прогнозировали чуть больший рост объема экспорта Китая, однако импорт оказался лучше ожиданий. В январе-марте текущего года экспорт Китая вырос на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Последние несколько недель существует некоторая волатильнось цен на нефть в связи с неопределенностью относительно перспектив спроса на сырье. С одной стороны, ускорение темпов вакцинации в мире дает надежду на скорое снятие ограничений мобильности, с другой - вновь возобновился рост заболеваний коронавирусом в мире, что замедляет процесс восстановления экономики.
"На рынке существуют очаги слабости, которые создают немного беспокойства, несмотря на продолжающееся восстановление, которое мы наблюдаем в таких крупных экономиках как США. В настоящий момент трейдеры занимают выжидательную позицию, и именно поэтому мы наблюдаем разнонаправленное движение цен", - сказал агентству Блумберг аналитик ANZ Дэниэл Хайнс (Daniel Hynes).
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