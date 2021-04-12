Стоимость нефти растет 12 апреля на «вакцинном» оптимизме

Мировые цены на нефть растут в понедельник днем уже более чем на 1%, инвесторы положительно оценивают влияние ускорения темпов вакцинации от нового коронавируса на стоимость сырья, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.18 EET цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,16%, до 63,68 доллара, а майских фьючерсов на WTI - на 1,1%, до 59,95 доллара за баррель.

В последние несколько недель цены на нефть находятся примерно в одном диапазоне, поскольку инвесторы пытаются оценить последствия возобновившегося роста заболеваемости коронавирусом в мире для перспектив восстановления спроса. Особенно трейдеров беспокоит наблюдающееся обострение ситуации с вирусом в Азии.

В то же время, несмотря на существующие опасения, в целом оптимизм относительно "выхода из пандемии" остается на рынке. Этому способствует ускорение темпов вакцинации, которая начинает проводиться в большей части стран мира. Поэтому укрепляются ожидания более скорого снятия ограничений на передвижение.

"Нефть выжидает следующего катализатора. Ускорение темпов вакцинации, которое мы уже постепенно наблюдаем, приведет к меньшим ограничениям мобильности и поддержит спрос и цены на нефть", - приводит агентство Блумберг слова аналитика UBS Джованни Стауново (Giovanni Staunovo).