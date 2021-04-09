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Опять 25: стоимость СУГ вернулась к 25 000 грн/т
17:36 09.04.2021 |
Средняя стоимость сжиженного газа в Украине на условиях EXW ГНС с 2 по 9 апреля выросла на 450 грн/т, до 24 930 грн/т. Об этом сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на собственный мониторинг.
В Киевской области трейдеры декларируют прайсы в диапазоне 24 300-25 300 грн/т, однако реальные цены находятся у нижней границы коридора. В частности, не изменились прайсовые предложения «Мартин трейд» — 24 700 и 24 500 грн/т с ГНС в Борисполе и Переяславе соответственно. LPG Progress на том же хранилище в Переяславе подняла стоимость до 24 700 грн/т (+800 грн/т с 2 апреля). «Надежда» на Бородянке предлагает по 24 600 грн/т.
В Полтавской области предложения составляют 24 500-25 000 грн/т. Самая низкая прайсовая стоимость автогаза в области у «Надежды», на уровне 24 500 грн/т. «Автотранс» торгует по 24 700 грн/т.
В Харьковской области стоимость ресурса составляет 24 700-25 000 грн/т. С предложениями по 25 000 грн/т вышли LPG Progress на Водолаге и «Газтрон» в Харькове. «Надежда» на Терновой предлагает ресурс по 24 700 грн/т.
В южных регионах стоимость ресурса составляет 24 200- 25 000 грн/т. В Одессе, сообщают участники рынка, «Укртатнафта» предлагает с терминала ресурс по 24 200 грн/т. По словам участников рынка, компания старается быстрее распродать остатки, чтобы освободить емкости для приема новой партии, которая уже ожидает на рейде порта Одессы. В Николаевской области «Надежда» с Первомайска предлагает автогаз к продаже по 24 700 грн/т.
В западных областях купить ресурс можно по около 24 300-24 500 грн/т на Радехове и Братковцах, при этом, по словам трейдера из этой части Украины, присутствовали разовые предложения мелких партий и по 23 000 грн/т.
Напомним, что в начале недели на аукционе УГД, состоявшемся 6 апреля, где компания реализовала 2 983 т ресурса, стоимость сжиженного газа выросла на 1 620 грн/т, до 24 694 грн/т. Позже, 8 апреля, цена откатилась на 314 грн/т, однако продавец остановил торги, продав лишь 209 т.
Трейдеры отмечают профицит ресурса на рынке. Именно этот фактор не дает ценам расти дальше. Ранее участники рынка ожидали, что перешедший с марта остаток будет потреблен в первую неделю апреля, и для компенсации выпавших объемов «Роснефти» трейдеры обратятся за более дорогим спотовым ресурсом. В то же время ритейлеры единогласно сообщают о продолжающемся падении продаж, что может отсрочить прогнозируемый дефицит.
По мнению аналитика Консалтинговой группы «А-95» Артема Куюна, Украина и вовсе имеет шансы пройти апрель без ценовых всплесков, однако май, скорее всего, ознаменуется дефицитом. «Вероятно, что объемы «Роснефти» так и не приедут, а ресурс ключевых поставщиков – «Лукойла», белорусских заводов и производства УГД – уже понятно, что сократится вследствие ремонтов. В этих условиях избежать дефицита и роста цен может не получиться», — считает А. Куюн.
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