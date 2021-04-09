Украина за 3 мес. увеличила импорт нефтепродуктов на 10,4%

Украина в январе-марте 2020 года импортировала 1 млн 811,959 тыс. тонн нефтепродуктов (по коду ТНВЭД 2710: бензины, дизтопливо, мазут, реактивное топливо и пр.), что на 10,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года (1 млн 641,522 тыс. тонн).

По данным Государственной таможенной службы, нефтепродукты импортированы на сумму $894,99 млн, что на 8,2% меньше, чем в январе-марте-2020 ($975,061 млн).

Из Беларуси импортировано топливо на $416,163 млн (доля – 46,5%), РФ – на $283,626 млн (31,69%), Литвы – на $85,767 млн (9,58%), других стран – на $109,434 млн (12,23%).

Кроме того, Украина экспортировала 113,426 тыс. тонн (49,4% к январю-марту-2020) нефтепродуктов на общую сумму $53,49 млн (17,4%). Стоимость поставленного в адрес контрагентов из Турции топлива составила $12,338 млн, Чехии – $11,778 млн, Латвии – $10,936 млн, других стран – $18,438 млн.

Как сообщалось, Украина в 2011 году импортировала нефтепродукты на $6 млрд 954,512 млн, а экспортировала – на $3 млрд 338,668 млн, в 2012 – на $7 млрд 606,735 млн и $1 млрд 389,384 млн соответственно, в 2013 – на $6 млрд 418,318 млн и $810,772 млн, в 2014 – на $6 млрд 698,287 млн и $510,596 млн, в 2015 – на $3 млрд 857,019 млн и $116,385 млн, в 2016 – на $3 млрд 267,185 млн и $86,585 млн, в 2017 – на $4 млрд 159,033 млн и $180,851 млн, в 2018 – на $5 млрд 540,93 млн и $249,616 млн, в 2019 – на $5 млрд 315,758 млн и $267,073 млн, в 2020 – на $3 млрд 396,929 млн и $128,205 млн.