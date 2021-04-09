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За неделю (с 2 по 9 апреля) практически все розничные сети снизили цены на бензины в пределах 0,1-1,5 грн
12:54 09.04.2021 |
Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».
Так, за прошедшую неделю средняя по стране цена бензина А-92 снизилась на 34 коп./л, до 21,16 грн/л, бензин А-95 подешевел на 48 коп./л, до 28,58 грн/л. При этом средняя цена ДТ осталась на том же уровне — 28,25 грн/л (-1 коп./л).
Динамика розничных цен в сетях АЗС 2-9 апреля, грн/л:
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
29,49
|
-1,00
|
29,99
|
-1,50
|
29,99
|
0,00
|
WOG
|
29,49
|
-1,00
|
29,99
|
-1,50
|
29,99
|
0,00
|
Авиас
|
26,95
|
0,00
|
27,95
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
27,00
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
AMIC
|
27,90
|
-0,56
|
28,90
|
-0,56
|
28,38
|
-0,02
|
Shell
|
27,97
|
-0,40
|
29,14
|
-0,80
|
28,89
|
0,00
|
SOCAR
|
30,98
|
0,00
|
31,98
|
0,00
|
30,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
26,07
|
-0,28
|
27,07
|
-0,28
|
25,63
|
0,00
|
Glusco
|
28,42
|
0,00
|
29,42
|
0,00
|
28,42
|
0,00
|
KLO
|
29,19
|
-0,10
|
29,49
|
-0,70
|
28,99
|
0,00
|
Автотранс
|
27,48
|
-1,00
|
28,48
|
-1,00
|
27,98
|
0,00
|
UPG
|
26,90
|
-0,40
|
27,90
|
-0,40
|
25,90
|
0,00
|
Параллель
|
29,30
|
-1,00
|
29,80
|
-1,50
|
29,80
|
0,00
|
BVS
|
27,39
|
-0,60
|
28,39
|
-0,60
|
27,69
|
-0,20
|
Chipo
|
27,00
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
26,48
|
0,00
|
Prime
|
26,30
|
-0,30
|
27,50
|
-0,20
|
24,50
|
-0,40
|
Автопорт
|
29,20
|
-0,60
|
29,80
|
-0,70
|
29,30
|
0,00
|
Marshal
|
26,00
|
-0,40
|
27,00
|
-0,40
|
24,80
|
0,00
|
SUNOIL
|
26,71
|
0,00
|
27,71
|
0,00
|
26,92
|
0,00
|
Mango
|
26,19
|
-0,30
|
27,19
|
-0,30
|
25,89
|
-0,90
|
Motto
|
25,88
|
-0,18
|
26,80
|
-0,17
|
25,70
|
0,00
|
Фактор
|
26,20
|
-0,50
|
27,20
|
-0,50
|
23,80
|
-0,30
|
Кворум
|
28,25
|
-0,60
|
29,30
|
-0,50
|
28,45
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
27,71
|
-0,34
|
28,58
|
-0,48
|
28,25
|
-0,01
|
|
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