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Цены на нефть 9 апреля не показывают единой динамики
08:04 09.04.2021 |
Мировые цены на нефть торгуются без единой динамики в пятницу утром на фоне неопределенности по спросу, вызванной ситуацией с коронавирусом в мире, в частности в Азии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.46 EET цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,11%, до 63,13 доллара, а майских фьючерсов на WTI росла на 0,12%, до 59,67 доллара за баррель.
Рост заболеваемости коронавирусом в Азии вызывает беспокойства инвесторов относительно перспектив развития экономики региона и восстановления спроса на нефть. Особенные опасения вызывает ситуация в Индии, одном из крупнейших импортеров сырья, где на данный момент было зарегистрировано почти 13 миллионов случаев COVID-19.
В то же время сильному снижению цен на нефть препятствует общий рыночный оптимизм, вызванный ожиданиями восстановления глобальной экономики и выхода из кризиса после пандемии. Способствуют такой положительной динамике макроэкономические данные, которые свидетельствуют о постепенном росте экономики США и Европы.
Учитывая эти факторы, аналитик ANZ Дэниэл Хайнс (Daniel Hynes) сказал агентству Блумберг, что сигналы на нефтяном рынке по-прежнему остаются очень неоднозначными. Рост числа заражений коронавирусом держит инвесторов в напряжении, однако при этом наблюдается снижение запасов сырья.
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