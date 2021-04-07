Бензины и ДТ 7 апреля дешевеют в регионах

Розничные цены в региональных сетях АЗС на бензин и дизельное топливо 7 апреля снизились на 30–70 коп./л, сообщили enkorr в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на ценовой мониторинг розничного рынка.

Сеть BVS понизила стоимость дизтоплива на 20 коп./л, бензинов — на 70 коп./л: ДТ подешевело до 27,69 грн/л, бензин А-92 — до 27,39 грн/л, А-95 — до 28,39 грн/л. На 20–30 коп./л все виды топлива подешевели в сети Prime.

Такие сети, как «БРСМ-Нафта», «Фактор», Marshal и «Кворум» опустили цены на все виды топлива в пределах 10–60 коп./л (см. табл.). При этом на станциях «Укргаздобычи» бензины и ДТ подорожали на 30 коп./л.

Средняя по стране цена ДТ 7 апреля снизилась до 28,25 грн/л, бензина марки А-92 — до 27,71 грн/л, а А-95 — до 28,25 грн/л.

Динамика розничных цен на бензин и ДТ в сетях АЗС 6/7 апреля, грн/л:

Компания А-92 А-95 ДТ Цена Изм. Цена Изм. Цена Изм. ОККО 29,49 0,00 29,99 0,00 29,99 0,00 WOG 29,49 0,00 29,99 0,00 29,99 0,00 Авиас 26,95 0,00 27,95 0,00 28,00 0,00 Укрнафта 27,00 0,00 28,00 0,00 28,00 0,00 AMIC 27,90 0,00 28,90 0,00 28,38 0,00 Shell 27,97 0,00 29,14 0,00 28,89 0,00 SOCAR 30,98 0,00 31,98 0,00 30,98 0,00 БРСМ-Нафта 26,07 0,00 27,07 0,00 25,55 -0,08 Glusco 28,42 0,00 29,42 0,00 28,42 0,00 KLO 29,19 0,00 29,49 0,00 28,99 0,00 Автотранс 27,48 0,00 28,48 0,00 27,98 0,00 UPG 26,90 0,00 27,90 0,00 25,90 0,00 Параллель 29,30 0,00 29,80 0,00 29,80 0,00 BVS 27,39 -0,70 28,39 -0,70 27,69 -0,20 Chipo 27,00 0,00 28,00 0,00 26,48 0,00 Prime 26,30 -0,30 27,50 -0,20 24,50 -0,30 Фактор 26,20 -0,50 27,20 -0,50 23,80 -0,30 Marshal 26,00 -0,40 27,00 -0,40 24,80 0,00 SUNOIL 26,71 0,00 27,71 0,00 26,92 0,00 Кворум 28,25 -0,60 29,30 -0,50 28,45 0,00 Укргаздобыча 26,80 0,30 27,80 0,30 26,80 0,30 Средняя цена в Украине: 27,71 -0,02 28,58 -0,02 28,25 -0,01

Как сообщал enkorr, 2 апреля между участниками топливного рынка и Кабмином был подписан меморандум о намерениях по созданию благоприятной среды, развитию добросовестной конкуренции на рынке нефтепродуктов и удовлетворению потребностей потребителей на период карантина и введения ограничений из-за COVID-19.

По имеющимся данным, стороны договорились еженедельно обмениваться информацией о ситуации на топливном рынке, о ситуации внутри страны и о внешней конъюнктуре. Кроме этого, некоторые сети АЗС приняли решение опустить цены на топливо ниже 30 грн/л.