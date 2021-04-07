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Бензины и ДТ 7 апреля дешевеют в регионах
13:04 07.04.2021 |
Розничные цены в региональных сетях АЗС на бензин и дизельное топливо 7 апреля снизились на 30–70 коп./л, сообщили enkorr в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на ценовой мониторинг розничного рынка.
Сеть BVS понизила стоимость дизтоплива на 20 коп./л, бензинов — на 70 коп./л: ДТ подешевело до 27,69 грн/л, бензин А-92 — до 27,39 грн/л, А-95 — до 28,39 грн/л. На 20–30 коп./л все виды топлива подешевели в сети Prime.
Такие сети, как «БРСМ-Нафта», «Фактор», Marshal и «Кворум» опустили цены на все виды топлива в пределах 10–60 коп./л (см. табл.). При этом на станциях «Укргаздобычи» бензины и ДТ подорожали на 30 коп./л.
Средняя по стране цена ДТ 7 апреля снизилась до 28,25 грн/л, бензина марки А-92 — до 27,71 грн/л, а А-95 — до 28,25 грн/л.
Динамика розничных цен на бензин и ДТ в сетях АЗС 6/7 апреля, грн/л:
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
29,49
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
WOG
|
29,49
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
Авиас
|
26,95
|
0,00
|
27,95
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
27,00
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
AMIC
|
27,90
|
0,00
|
28,90
|
0,00
|
28,38
|
0,00
|
Shell
|
27,97
|
0,00
|
29,14
|
0,00
|
28,89
|
0,00
|
SOCAR
|
30,98
|
0,00
|
31,98
|
0,00
|
30,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
26,07
|
0,00
|
27,07
|
0,00
|
25,55
|
-0,08
|
Glusco
|
28,42
|
0,00
|
29,42
|
0,00
|
28,42
|
0,00
|
KLO
|
29,19
|
0,00
|
29,49
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
Автотранс
|
27,48
|
0,00
|
28,48
|
0,00
|
27,98
|
0,00
|
UPG
|
26,90
|
0,00
|
27,90
|
0,00
|
25,90
|
0,00
|
Параллель
|
29,30
|
0,00
|
29,80
|
0,00
|
29,80
|
0,00
|
BVS
|
27,39
|
-0,70
|
28,39
|
-0,70
|
27,69
|
-0,20
|
Chipo
|
27,00
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
26,48
|
0,00
|
Prime
|
26,30
|
-0,30
|
27,50
|
-0,20
|
24,50
|
-0,30
|
Фактор
|
26,20
|
-0,50
|
27,20
|
-0,50
|
23,80
|
-0,30
|
Marshal
|
26,00
|
-0,40
|
27,00
|
-0,40
|
24,80
|
0,00
|
SUNOIL
|
26,71
|
0,00
|
27,71
|
0,00
|
26,92
|
0,00
|
Кворум
|
28,25
|
-0,60
|
29,30
|
-0,50
|
28,45
|
0,00
|
Укргаздобыча
|
26,80
|
0,30
|
27,80
|
0,30
|
26,80
|
0,30
|
Средняя цена в Украине:
|
27,71
|
-0,02
|
28,58
|
-0,02
|
28,25
|
-0,01
Как сообщал enkorr, 2 апреля между участниками топливного рынка и Кабмином был подписан меморандум о намерениях по созданию благоприятной среды, развитию добросовестной конкуренции на рынке нефтепродуктов и удовлетворению потребностей потребителей на период карантина и введения ограничений из-за COVID-19.
По имеющимся данным, стороны договорились еженедельно обмениваться информацией о ситуации на топливном рынке, о ситуации внутри страны и о внешней конъюнктуре. Кроме этого, некоторые сети АЗС приняли решение опустить цены на топливо ниже 30 грн/л.
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