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Нефть дорожает 7 апреля на снижении запасов в США
08:42 07.04.2021 |
Стоимость нефти растет в среду утром на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов сырья в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.45 EET цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,49%, до 63,05 доллара, а майских фьючерсов на WTI - на 0,47%, до 59,61 доллара за баррель.
По данным API, запасы нефти в США по итогам прошедшей недели снизились на 2,62 миллиона баррелей при прогнозируемом снижении на 1,33 миллиона. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы вечером. Аналитики ожидают, что ведомство сообщит о снижении запасов на 1,44 миллиона баррелей.
Кроме того, общий подъем оптимизма на рынке по восстановлению экономической активности в мире и повышение спроса на рисковые активы поддерживает стоимость нефти. Инвесторы ожидают ускорения роста мировой экономики уже в 2021 году, что подкрепляется недавними данными статистики, в частности по США.
"Мы достигли точки некоторого равновесия, рынок находится в промежуточном положении. Чтобы сохранить рост, нам нужно увидеть подъем экономики и дальнейший рост спроса на энергию", - сказал агентству Блумберг исполнительный вице-президент Confluence Investment Management Билл О'Грэйди (Bill O'Grady).
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