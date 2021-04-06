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Импорт автомобильных бензинов на украинский рынок в марте 2021 г. вырос на 36,6%
15:54 06.04.2021 |
Импорт автомобильных бензинов на украинский рынок в марте 2021 г. вырос на 36,6% (24,7 тыс. т), до 92,3 тыс. т, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (67,5 тыс. т). Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе «А-95».
Импорт бензинов из Беларуси по сравнению с мартом 2020 г. вырос до 80,7 тыс. т (+82%). В «А-95» объясняют такой скачек низкой базой сравнения: в первом квартале 2020 года поставки из Беларуси были снижены вдвое из-за проблем с обеспечением сырьем.
Крупнейшим поставщиком белорусских бензинов выступила сеть ОККО, нарастившая поставки более чем в два раза - с 12,4 тыс. т в марте прошлого года до 28,7 тыс. т в марте-2021. В два раза увеличила поставки бензинов и сеть WOG - 14,9 тыс. т.
Рекордный рост отмечен у специмпортера группы «БРСМ-Нафта» компании «Катма Груп», которая нарастила поставки в четыре раза - до 10,1 тыс. т вместо 2,5 тыс. т годом ранее. Отметим, что в отличие от всех остальных сетей «БРСМ» импортирует исключительно бензин А-92 и только с Новополоцкого НПЗ. Этот продукт с низкой плотностью и высоким октановым числом сеть использует для кустарного производства бензина А-95, смешивая его с октаноповышающими растворителями, поставляемыми также из Беларуси, и другими фидстоками с внутреннего рынка. Также есть все основания считать, что преобразования в процессе смешения происходят и с оригинальным качеством белорусского бензина А-92.
На UPG пришлось 4,8 тыс. т белорусских бензинов, а «Амик Украина» и KLO поставили по 3,3 тыс. т.
Отгрузки в Украину с НПЗ PNK ORLEN сократились на 50%, до 11,3 тыс. т. Основными поставщиками литовского ресурса в марте-2021 стали «Сокар Украина» (2,3 тыс. т), WOG (2,2 тыс. т), «Амик Украина» (2 тыс. т) и «Альянс Ойл Украина» (1,3 тыс. т). ОККО, импортировавшая в марте прошлого года 7 тыс. т литовского ресурса, сократила поставки в марте 2021 г. до 1,1 тыс. т.
По итогам первого квартала текущего года в Украину было импортировано 263,3 тыс. т бензинов, что на 20,3% больше показателя первых трех месяцев прошлого года.
Напомним, баланс рынка автомобильных бензинов в 2020 г. вырос на 9,1% по сравнению с предыдущим годом - до 2 122,3 тыс. т. При этом внутреннее производство выросло на 12,7% - до 1 023 тыс. т, а импорт прибавил 5,9% и составил 1 099,4 тыс. т. В данном объеме не учтен теневой рынок бензинов, который, по оценкам Консалтинговой группы «А-95», достигает 20%, или около 400 тыс. т в год. Данный продукт вырабатывается на мини-НПЗ, а также путем смешения прямогонных фракций и низкооктановых бензинов с октаноповышающими компонентами, которые в 2020-2021 году начали поступать по импорту под видом растворителей для лакокрасочной промышленности (код 3814009090). Получателями этой продукции в январе-феврале стали розничные сети или мини-НПЗ: группа «БРСМ-Нафта» (3,9 тыс. т) и харьковская компания «Пром Хим» (4,1 тыс. т), отправляющая часть ввозимых растворителей на мини-НПЗ в Мерефе (Харьковская область), откуда закупает топливо сеть Motto. Среди импортеров растворителей также необходимо выделить ООО «Терминал» (ЕГРПОУ 32547138), которое за первых два месяца 2021 г. ввезло 400 т.
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