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Розничные сети АЗС 6 апреля продолжили снижать цены на бензины
12:15 06.04.2021 |
Об этом сообщили enkorr в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга.
В частности, на станциях Shell цена бензина марки А-92 опустилась на 40 коп./л, до 27,97 грн/л, а «пятерка» подешевела на 80 коп./л, до 29,14 грн/л.
В сети «Параллель» бензин А-92 подешевел на 1 грн/л, до 29,30 грн/л, бензин А-95 — до 29,80 грн/л (-1,5 грн/л). На Mango бензины подешевели на 30 коп./л, дизельное топливо — на 90 коп./л.
Такие сети как «Маркет» и «Автопорт» снизили цены на бензины в пределах 20-70 коп./л. Motto опустила цену на ДТ в Харьковской области на 20 коп./л, до 25,78 грн/л.
Как сообщал enkorr, 2 апреля между участниками топливного рынка и Кабмином был подписан меморандум, который предусматривает, что цены на все марки нефтепродуктов в апреле будут ниже 30 грн/л. Превышение этого уровня возможно лишь в случае резкого изменения конъюнктуры мирового рынка.
Вчера, 5 апреля, корректировку цен на бензины произвели такие операторы как ОККО, WOG, UPG, KLO и другие.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 5/6 апреля 2021 г., грн/л:
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
29,49
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
WOG
|
29,49
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
Авиас
|
26,95
|
0,00
|
27,95
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
27,00
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
AMIC
|
27,90
|
0,00
|
28,90
|
0,00
|
28,38
|
0,00
|
Shell
|
27,97
|
-0,40
|
29,14
|
-0,80
|
28,89
|
0,00
|
SOCAR
|
30,98
|
0,00
|
31,98
|
0,00
|
30,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
26,07
|
0,00
|
27,07
|
0,00
|
25,63
|
0,00
|
Glusco
|
28,42
|
0,00
|
29,42
|
0,00
|
28,42
|
0,00
|
KLO
|
29,19
|
0,00
|
29,49
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
Автотранс
|
27,48
|
0,00
|
28,48
|
0,00
|
27,98
|
0,00
|
UPG
|
26,90
|
0,00
|
27,90
|
0,00
|
25,90
|
0,00
|
Параллель
|
29,30
|
-1,00
|
29,80
|
-1,50
|
29,80
|
0,00
|
Маркет
|
25,75
|
-0,20
|
26,75
|
-0,70
|
23,95
|
0,00
|
Chipo
|
27,00
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
26,48
|
0,00
|
Автопорт
|
29,20
|
-0,60
|
29,80
|
-0,70
|
29,30
|
0,00
|
Авантаж 7
|
25,95
|
0,00
|
26,95
|
0,00
|
25,02
|
0,00
|
Marshal
|
26,40
|
0,00
|
27,40
|
0,00
|
24,80
|
0,00
|
SUNOIL
|
26,71
|
0,00
|
27,71
|
0,00
|
26,92
|
0,00
|
Mango
|
26,19
|
-0,30
|
27,19
|
-0,30
|
25,89
|
-0,90
|
Motto
|
25,88
|
0,00
|
26,80
|
0,00
|
25,66
|
-0,03
|
Средняя цена в Украине:
|
27,73
|
-0,05
|
28,59
|
-0,08
|
28,26
|
-0,01
|
|
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