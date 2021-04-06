Розничные сети АЗС 6 апреля продолжили снижать цены на бензины

Об этом сообщили enkorr в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга.

В частности, на станциях Shell цена бензина марки А-92 опустилась на 40 коп./л, до 27,97 грн/л, а «пятерка» подешевела на 80 коп./л, до 29,14 грн/л.

В сети «Параллель» бензин А-92 подешевел на 1 грн/л, до 29,30 грн/л, бензин А-95 — до 29,80 грн/л (-1,5 грн/л). На Mango бензины подешевели на 30 коп./л, дизельное топливо — на 90 коп./л.

Такие сети как «Маркет» и «Автопорт» снизили цены на бензины в пределах 20-70 коп./л. Motto опустила цену на ДТ в Харьковской области на 20 коп./л, до 25,78 грн/л.

Как сообщал enkorr, 2 апреля между участниками топливного рынка и Кабмином был подписан меморандум, который предусматривает, что цены на все марки нефтепродуктов в апреле будут ниже 30 грн/л. Превышение этого уровня возможно лишь в случае резкого изменения конъюнктуры мирового рынка.

Вчера, 5 апреля, корректировку цен на бензины произвели такие операторы как ОККО, WOG, UPG, KLO и другие.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 5/6 апреля 2021 г., грн/л: