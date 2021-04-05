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Крупные сети 5 апреля снизили цены на бензины
10:56 05.04.2021 |
Крупные сети АЗС за выходные (2-5 апреля) снизили цены на бензины, сообщили enkorr в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга.
В частности, на станциях ОККО и WOG цена бензина марки А-92 опустилась на 1 грн/л, до 29,49 грн/л, а «пятерка» подешевела на 1,5 грн/л, до 29,99 грн/л.
В сети KLO бензин А-92 подешевел на 10 коп./л, до 29,19 грн/л, бензин А-95 - до 29,49 грн/л (-70 коп./л). На UPG бензины подешевели на 40 коп./л.
Как сообщил enkorr представитель розничного рынка, корректировка цен проведена в рамках подготовки к меморандуму между участниками рынка и Кабмином, который будет подписан сегодня во второй половине дня.
Текст документа еще не опубликован, но, по информации enkorr, предусматривает, что цены на все марки нефтепродуктов в апреле будут ниже 30 грн/л. Превышение этого уровня возможно лишь в случае резкого изменения конъюнктуры мирового рынка.
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