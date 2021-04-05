Цены на нефть снижаются 5 апреля в пределах 1%

Мировые цены на нефть снижаются в понедельник утром, - трейдеры продолжают оценивать итоги заседания ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.28 EET цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,97% - до 64,23 доллара, майских фьючерсов на WTI - на 0,88%, до 60,91 доллара за баррель.

В понедельник нефтяной рынок продолжает отыгрывать результаты заседания ОПЕК+ 1 апреля, на котором альянс определил дальнейшие параметры сделки. С мая он ослабит ограничения до 6,55 миллиона баррелей в сутки, с июня - до 6,2 миллиона, с июля - до 5,76 миллиона. А с учетом добровольного вклада Саудовской Аравии альянс в апреле сокращает добычу на 7,9 миллиона баррелей в сутки, в мае - на 7,3 миллиона, в июне - на 6,6 миллиона, в июле - на 5,76 миллиона баррелй в сутки.

Кроме того, основательница Vanda Insights Вандана Хари (Vandana Hari) отмечает, что рынок нефти находится в состоянии неопределенности на противоречивом внешнем фоне: с одной стороны - увеличение спроса на сырье в США, с другой - ужесточение карантинных ограничений в Европе.

"На данный момент нефть может находиться в тупике, ожидая дальнейших сигналов со стороны спроса. Я ожидаю продолжения "перетягивания каната" между находящейся в изоляции Европой и США, стремящимися к свободе", - цитирует Хари агентство Блумберг.