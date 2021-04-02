Остановка поставок «Роснефти» в апреле рисует дыру в балансе рынка ДТ в объеме 150-220 тыс. т.

Несмотря на весьма мрачные прогнозы по ресурсному обеспечению в связи с паузой в поставках «Роснефти», оптовый рынок не подает признаков обеспокоенности. По итогам недели цены на мелкооптовые партии дизельного топлива снизились на 11 коп./л. (–0,5%), бензины же наоборот подорожали на 28–31 коп./л (+1,19%) (см. табл.). Об этом сообщили в «Консалтинговой группе А-95» по итогам оперативного ценового мониторинга.

Двухнедельное падение котировок нефти остановилось – $64/барр. Во многом с этим была связана аморфность на мелкооптовом рынке.

В плане цен активно было лишь по бензинам. Здесь первая скрипка давно за «зеленым» дуэтом ОККО–WOG, у которых топливо на всех нефтебазах в среднем подорожало на 60 коп./л. (При этом цена на ДТ не изменилась).

Оживший накануне Новоград всю неделю торговал по 21,30 грн/л. «Анвитрейд» в пятницу сошел с дистанции, заявив, что российские ресурсы исчерпаны, и уступив место UPG. Та выставила мозырский ресурс по той же 21,30 грн/л (–20 коп./л. за неделю). По 21,60–21, 65 грн/л что-то пробовали продавать в Новограде «малыши» типа ПП «Оператор» и «Мартин Трейд», но каковы были эти потуги, неизвестно.

Те же персонажи зажигали в Ровенской области, куда рынок сместился после остановки трубы: на Смыге вновь вышли «Анвитрейд» и UPG, предлагавшие «башнефть» и «трубный мозырь» по 21,45 и 21,30 грн/л. соответственно. Остальные стояли в диапазоне 21,40-21,60 грн./л.

В Коростене за неделю прайсы также практически не изменились: как обычно демпинговал «Фактор», предлагая ресурс по цене 21,15 грн/л (–5 коп./л. за неделю), рядышком стояли без изменений «Алпен Трейд» и UPG – 21,30 грн/л.

Нарастающая конкуренция в столичном регионе привела к тому, что цены здесь сравнялись с Коростенем и Новоградом. Большинство предложений стартовало с 21,50 грн/л. (но продавцы не скрывали возможностей для торга), а ниже была (или был) лишь «Решотка» – 21,30 грн/л.

Растет количество предложений в Николаеве, где основной диапазон был прежним – 21,60–21,80 грн./л, а ниже были лишь заклятые друзья в лице «Фидеи» и «Альянс Энерго Трейда», получившие свежий летний ресурс из Турции. Он был немного дешевле – 21,40 грн/л и 21,50грн/л. соответственно.

Занятно было в Кременчуге. Не особо суетящийся НПЗ приподнял официальный прайс на 3 коп./л (22,04 грн/л.), тогда как у контрики оставались намного ниже заводских цен – 21,34–21,70 грн. Мало того, они нашли в себе силы снизиться на 8–14 коп./л. за неделю.

Не вызывает сомнений, что рынок доживает последние спокойные деньки, которые в вскоре сменятся ралли, конца-края которому не видно до конца мая. Остановка поставок «Роснефти» в апреле рисует дыру в балансе рынка ДТ в объеме 150-220 тыс. т. При любом из значений данного диапазоне избежать ограниченного предложения и роста цен не удастся.

Динамика цен в мелком опте, грн/л