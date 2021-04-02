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Остановка поставок «Роснефти» в апреле рисует дыру в балансе рынка ДТ в объеме 150-220 тыс. т.
18:55 02.04.2021 |
Несмотря на весьма мрачные прогнозы по ресурсному обеспечению в связи с паузой в поставках «Роснефти», оптовый рынок не подает признаков обеспокоенности. По итогам недели цены на мелкооптовые партии дизельного топлива снизились на 11 коп./л. (–0,5%), бензины же наоборот подорожали на 28–31 коп./л (+1,19%) (см. табл.). Об этом сообщили в «Консалтинговой группе А-95» по итогам оперативного ценового мониторинга.
Двухнедельное падение котировок нефти остановилось – $64/барр. Во многом с этим была связана аморфность на мелкооптовом рынке.
В плане цен активно было лишь по бензинам. Здесь первая скрипка давно за «зеленым» дуэтом ОККО–WOG, у которых топливо на всех нефтебазах в среднем подорожало на 60 коп./л. (При этом цена на ДТ не изменилась).
Оживший накануне Новоград всю неделю торговал по 21,30 грн/л. «Анвитрейд» в пятницу сошел с дистанции, заявив, что российские ресурсы исчерпаны, и уступив место UPG. Та выставила мозырский ресурс по той же 21,30 грн/л (–20 коп./л. за неделю). По 21,60–21, 65 грн/л что-то пробовали продавать в Новограде «малыши» типа ПП «Оператор» и «Мартин Трейд», но каковы были эти потуги, неизвестно.
Те же персонажи зажигали в Ровенской области, куда рынок сместился после остановки трубы: на Смыге вновь вышли «Анвитрейд» и UPG, предлагавшие «башнефть» и «трубный мозырь» по 21,45 и 21,30 грн/л. соответственно. Остальные стояли в диапазоне 21,40-21,60 грн./л.
В Коростене за неделю прайсы также практически не изменились: как обычно демпинговал «Фактор», предлагая ресурс по цене 21,15 грн/л (–5 коп./л. за неделю), рядышком стояли без изменений «Алпен Трейд» и UPG – 21,30 грн/л.
Нарастающая конкуренция в столичном регионе привела к тому, что цены здесь сравнялись с Коростенем и Новоградом. Большинство предложений стартовало с 21,50 грн/л. (но продавцы не скрывали возможностей для торга), а ниже была (или был) лишь «Решотка» – 21,30 грн/л.
Растет количество предложений в Николаеве, где основной диапазон был прежним – 21,60–21,80 грн./л, а ниже были лишь заклятые друзья в лице «Фидеи» и «Альянс Энерго Трейда», получившие свежий летний ресурс из Турции. Он был немного дешевле – 21,40 грн/л и 21,50грн/л. соответственно.
Занятно было в Кременчуге. Не особо суетящийся НПЗ приподнял официальный прайс на 3 коп./л (22,04 грн/л.), тогда как у контрики оставались намного ниже заводских цен – 21,34–21,70 грн. Мало того, они нашли в себе силы снизиться на 8–14 коп./л. за неделю.
Не вызывает сомнений, что рынок доживает последние спокойные деньки, которые в вскоре сменятся ралли, конца-края которому не видно до конца мая. Остановка поставок «Роснефти» в апреле рисует дыру в балансе рынка ДТ в объеме 150-220 тыс. т. При любом из значений данного диапазоне избежать ограниченного предложения и роста цен не удастся.
Динамика цен в мелком опте, грн/л
|
Мелкий опт
|
02 апр 21
|
26 мар 21
|
+/-*
|
%
|
месяц, +/-*
|
месяц, %
|
А-92
|
24,75
|
24,44
|
0,31
|
1,27%
|
0,21
|
0,86%
|
А-95
|
25,64
|
25,36
|
0,28
|
1,10%
|
0,07
|
0,28%
|
ДТ
|
21,81
|
21,92
|
-0,11
|
-0,50%
|
-0,71
|
-3,24%
|
|
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