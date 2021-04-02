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Бензин в Украине 2 апреля прекратил дорожать
17:30 02.04.2021 |
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 2 апреля 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем практически не изменились. Автогаз подешевел на 1 копейку.
Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".
По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляет 28,05 гривен за литр (+0,00 гривен), на бензин А-95 - 29,06 гривен за литр (+0,01 гривен), на дизельное топливо - 28,27 гривен за литр(+0,00 гривен), на автогаз - 15,77 гривен за литр (-0,01 гривен).
Как сообщило РБК-Украина, розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине резко выросли в середине марта. В конце месяца рост цен на автозаправочных станциях в целом остановился. В частности, 1 апреля цены на бензин немного выросли, автогаз подорожал на 1 копейку.
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