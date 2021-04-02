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Розничные сети с 26 марта по 2 апреля снизили стоимость сжиженного газа в пределах 10–60 коп./л
12:41 02.04.2021 |
Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».
Наибольшее снижение цены зафиксировано в сети Glusco — автогаз подешевел на 59 коп./л, до 14,95 грн/л.
Marshal, «Укргаздобыча» и Motto опустили цены на 30 коп./л, до 15,00 грн/л, 15,19 грн/л и 15,66 грн/л соответственно.
На станциях «Олас», KLO, BVS и SUNOIL автогаз в среднем подешевел на 2-18 коп./л (см. табл.).
Средняя стоимость СУГ по Украине 2 апреля составила 15,77 грн/л (–5 коп./л к 26 марта).
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 26 марта на 2 апреля, грн/л:
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
16,49
|
0,00
|
WOG
|
16,48
|
0,00
|
Авиас
|
15,20
|
0,00
|
Укрнафта
|
15,17
|
0,00
|
AMIC
|
15,65
|
0,00
|
Shell
|
16,01
|
0,00
|
SOCAR
|
16,48
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
15,99
|
0,00
|
Glusco
|
14,95
|
-0,59
|
KLO
|
16,39
|
0,02
|
Автотранс
|
15,98
|
0,00
|
UPG
|
15,65
|
0,00
|
Параллель
|
16,45
|
0,00
|
BVS
|
15,59
|
-0,10
|
Chipo
|
15,56
|
-0,08
|
Олас
|
14,95
|
-0,15
|
Авантаж 7
|
15,18
|
0,00
|
Marshal
|
15,00
|
-0,30
|
SUNOIL
|
15,53
|
-0,18
|
Mango
|
15,76
|
0,00
|
Укргаздобыча
|
15,19
|
-0,30
|
Motto
|
15,66
|
-0,30
|
Средняя цена в Украине:
|
15,77
|
-0,05
|
|
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