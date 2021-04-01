Финансовые новости
- |
- 01.04.21
- |
- 17:46
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Цены на бензин 1 апреля продолжили рост
16:53 01.04.2021 |
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 1 апреля 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем немного выросли. Автогаз подорожал на 1 копейку.
Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".
По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляет 28,04 гривен за литр (+0,01 гривен), на бензин А-95 - 29,06 гривен за литр (+0,01 гривен), на дизельное топливо - 28,27 гривен за литр(+0,00 гривен), на автогаз - 15,77 гривен за литр (+0,01 гривен).
Как сообщило РБК-Украина, розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине резко выросли в середине марта. В конце месяца рост цен на автозаправочных станциях практически остановился. В частности, 31 марта, цены на бензин не изменились, автогаз и дизельное топливо подешевели на 1 копейку.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Вирастюк против Шевченко: Почему «слугам» было бы лучше не ездить на Прикарпатье
ТОП-НОВОСТИ
|Три сценария Зеленского: Почему Россия отказалась от нового прекращения огня
|Кейс Колесник. Коррупция начинается с неумения извиниться
|Межбанковский рынок 31 марта прокачали в разные стороны
|В связи с ростом заболеваемости и смертности от коронавируса Киев с 5 апреля вводит более строгие ограничения
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Украина входит в апрель с запасами в ПХГ чуть ниже 16 млрд куб. м
|Госбюджет в марте-2021 перевыполнен на 8% от плана – Госказначейство
|Общий фонд госбюджета-2021 в I-кв. выполнен с дефицитом 33,6 млрд грн, в марте этот показатель составил 5,3 млрд грн - Минфин
|Обыски в АРМА связаны с заявлениями о давлении на сотрудников агентства - источник
|Цены на бензин 1 апреля продолжили рост
|Объем выполненных стройработ в Украине в январе-феврале 2021г сократился на 12,8% – Госстат
Это интересно
|YASNO: количество электрокаров в Украине за три года выросло в 4 раза – до 26 тысяч
|В Google Картах появилась навигация внутри помещений с элементами дополненной реальности
|Xiaomi рассказала о прорывной системе охлаждения Mi 11 Ultra
|Переименование Volkswagen в Voltswagen оказалось первоапрельской шуткой
|Porsche начала тесты синтетического топлива
|Завершена крупнейшая в мире операция, связанная с мошенническом в видеоиграх
|SpaceX показала новую версию пассажирского корабля Crew Dragon со стеклянным куполом