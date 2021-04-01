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Нефть коррекционно дорожает 1 апреля в ожидании новостей от ОПЕК+
08:54 01.04.2021 |
Мировые цены на нефть в четверг растут после снижения днем ранее, при этом трейдеры ожидают решения ОПЕК+ по параметрам сделки на май, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.17 EET цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,51% - до 63,06 доллара. Стоимость майских фьючерсов на WTI увеличивалась на 0,61% - до 59,52 доллара за баррель. В среду снижение котировок достигало 2%.
Волатильность нефти днем ранее объясняется ожиданиями рынков по сделке ОПЕК+. В среду заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ завершилось без рекомендаций по дальнейшей политике альянса.
В четверг состоится заседание всех глав делегаций ОПЕК+. На нем планируется определить параметры сделки по сокращению добычи нефти на май на фоне новых опасений за спрос из-за третьей волны коронавируса в мире.
"Альянс производителей практически гарантированно продлит текущие сокращения добычи нефти на май", - цитирует агентство Франс Пресс аналитика PVM Стивена Бреннока (Stephen Brennock). Эксперт предполагает, что текущие сокращения могут быть продлены и на июнь с возможностью послаблений для России и Казахстана.
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