Цены на бензин 31 марта прекратили рост, автогаз и ДТ дешевеют

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 31 марта 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем не изменились. Автогаз подешевел на 1 копейку.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 28,03 гривен за литр (+0,00 гривен), на бензин А-95 - 29,05 гривен за литр (+0,00 гривен), на дизельное топливо - 28,26 гривен за литр (-0,01 гривен), на автогаз - 15,77 гривен за литр (-0,01 гривен).

Как сообщило РБК-Украина, розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине резко выросли в середине марта. В частности, 19 марта 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем бензин А-95 подорожал на 44 копейки.

Рост цен продолжился в начале прошлой недели, однако цены повышались не столь значительно. В частности, 25 марта бензин А-95 подорожал всего на 1 копейку. В начале текущей недели рост цен остановился.