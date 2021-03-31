Технический комитет ОПЕК+ понизил прогноз роста спроса на нефть

Технический комитет экспертов ОПЕК+ понизил прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2021 году на 300 тысяч баррелей в сутки, до 5,6 миллиона баррелей в сутки, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.

Ранее страны ОПЕК+ ожидали, что спрос на нефть в мире вырастет на 5,9 миллиона баррелей в сутки в этом году после значительного сокращения в результате пандемии коронавирусной инфекции в 2020 году. Однако, во вторник агентство Блумберг со ссылкой источники сообщило, что техкомитет по предложению Саудовской Аравии понизит прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2021 году.

В среду состоится заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, где будет обсуждаться ситуация на мировом рынке нефти и параметры соглашения о сокращении добычи в мае на фоне третьей волны коронавирусной инфекции. Его начало запланировано на 17.30 мск. Никаких окончательных решений по итогам не ожидается, они будут приняты 1 апреля на онлайн-встрече всех участников альянса ОПЕК+.

Технический комитет экспертов ОПЕК+ понизил прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2021 году на 300 тысяч баррелей в сутки, до 5,6 миллиона баррелей в сутки, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.

Ранее страны ОПЕК+ ожидали, что спрос на нефть в мире вырастет на 5,9 миллиона баррелей в сутки в этом году после значительного сокращения в результате пандемии коронавирусной инфекции в 2020 году. Однако, во вторник агентство Блумберг со ссылкой источники сообщило, что техкомитет по предложению Саудовской Аравии понизит прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2021 году.

В среду состоится заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, где будет обсуждаться ситуация на мировом рынке нефти и параметры соглашения о сокращении добычи в мае на фоне третьей волны коронавирусной инфекции. Его начало запланировано на 17.30 мск. Никаких окончательных решений по итогам не ожидается, они будут приняты 1 апреля на онлайн-встрече всех участников альянса ОПЕК+.