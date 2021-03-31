Porsche начала тесты синтетического топлива

Начиная с этого дня, участники гоночной серии Porsche Mobil 1 Supercup будут заправлять машины особым топливом, синтезированным ExxonMobil. Первая итерация смеси основана на биотопливе второго поколения, а вторая, которую начнут тестировать в 2022-м, уже получит синтетические компоненты. При использовании такого топлива в серийных автомобилях выбросы парниковых газов можно сократить на 85 процентов.

В то время как некоторые производители отказываются от разработок двигателей внутреннего сгорания и объявляют о полном переходе на электричество, в Porsche говорят о сохранении ДВC, причем как в самостоятельном виде, так и в составе гибридных установок. Продлить жизнь поршневых моторов, по мнению компании, поможет синтетическое топливо. И первые серьезные шаги в этом направлении немцы сделали в прошлом году, объявив о начале строительства в Чили коммерческого завода по производству углеродно-нейтрального метанола и бензина (eFuel).

Предприятие Haru Oni будет построено на юге страны, в провинции Магальянес. Выбор этого места обусловлен благоприятной ветряной обстановкой, что снизит стоимость энергии, получаемой из возобновляемых источников. Партнером Porsche по проекту выступает ExxonMobil. Компания уже синтезировала первую версию топлива Esso Renewable Racing Fuel, которое с этого года начнут использовать участники монокубка Porsche Mobil 1 Supercup. Пока горючее представляет собой преимущественно смесь биотоплива второго поколения. Но в 2022-м его начнут делать из компонентов углеродно-нейтрального метанола. Производить e-Methanol будут на Haru Oni, смешивая водород с захваченным из воздуха углекислым газом.