Цены на нефть растут 31 марта на сильных статданных из Китая, Brent на уровне $64,46 за баррель

Цены на нефть поднимаются в среду на фоне сильных статданных из Китая, поддерживающих оптимизм инвесторов в отношении перспектив спроса на нефть.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в марте вырос до максимальных с декабря 51,9 пункта с февральских 50,6 пункта, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ). Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем ожидали повышения показателя до 51,2 пункта.

В центре внимания рынка в среду - встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+, который оценит ситуацию на рынке перед обсуждением министрами государств квот на добычу нефти в мае. Встреча министров пройдет в четверг.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 EET в среду составляет 64,46 доллара за баррель, что на $0,32 (0,5%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на $0,84 (1,3%) - до 64,14 доллара за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет 60,8 доллара за баррель, что на $0,25 (0,41%) выше уровня на закрытие предыдущей сессии. Во вторник стоимость этих контрактов снизилась на $1,01 (1,6%) - до 60,55 доллара за баррель.

Технический комитет ОПЕК+ на заседании во вторник в качестве основного варианта рассмотрел продление текущих квот на май и сохранение добровольных ограничений Саудовской Аравии на 1 млн баррелей нефти в сутки, сообщил "Интерфаксу" источник в одной из делегаций.

По данным агентства Bloomberg, ссылающегося на делегатов, эксперты техкомитета понизили прогноз спроса на нефть на 2021 год. Согласно новому прогнозу, спрос увеличится в этом году на 5,6 млн баррелей в сутки (б/с), а не на 5,9 млн б/с, как ожидалось ранее.