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Цены на нефть 30 марта слабо снижаются на неопределенности перед встречами ОПЕК+
08:55 30.03.2021 |
Мировые цены на нефть во вторник утром показывают слабую отрицательную динамику, инвесторы продолжают оценивать перспективы спроса и предложения перед заседаниями ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.34 EET цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,17%, до 64,81 доллара, майских - на 0,17%, до 64,87 доллара. Стоимость майских фьючерсов на WTI опускалась на 0,1%, до 61,5 доллара за баррель.
Инвесторы ожидают встречи ОПЕК+ в среду и четверг, оценивая возможные решения по сделке о снижении добычи нефти. Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) состоится 31 марта, встреча всего альянса ОПЕК+ намечена на 1 апреля.
"Ожидается, что группа сохранит добычу и в мае, учитывая текущую слабость физического рынка нефти", - сообщил аналитик SEB Бьярне Шильдроп (Bjarne Schieldrop), чье мнение приводит агентство Франс Пресс.
В среду также ожидается статистика по коммерческим запасам нефти в США за прошлую неделю от минэнерго страны. Аналитики полагают, что запасы покажут рост шестую неделю подряд - на 0,4 миллиона баррелей, до 503,1 миллиона.
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