Цены на нефть перешли к росту на ожиданиях по ОПЕК+ и Суэцкому каналу

Мировые цены на нефть в понедельник днем перешли к росту после утреннего снижения на 2%, инвесторы оценивают ситуацию в Суэцком канале, ожидая также новости по поводу сделки ОПЕК+ перед встречами, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.46 EET цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,98%, до 65,06 доллара, майских - на 0,56%, до 64,93 доллара. Стоимость майских фьючерсов на WTI увеличивалась на 0,61%, до 61,34 доллара за баррель. Утром нефть дешевела на 2%.

Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров на прошлой неделе сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала и перекрыл движение по одному из самых загруженных морских торговых путей в мире. В понедельник президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что операция по снятию с мели контейнеровоза успешно завершена.

На прошлой неделе рынок нефти был волатилен из-за неоднозначных оценок инвесторов по поводу влияния происшествия на поставки: нефть теряла по 4-6%, затем ее стоимость восстанавливалась, после чего вновь следовали снижение и рост.

Внимание трейдеров также обращено на сделку ОПЕК+ о снижении добычи и предстоящие по этому поводу встречи. Очередное заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ запланировано на 31 марта, всего альянса - на 1 апреля. На них должно быть принято решение по уровню добычи на май/