Средняя стоимость сжиженного газа в Украине на условиях самовывоза с ГНС с 19 по 26 марта снизилась на 1 450 грн/т и составила 24 560 грн/т. Об этом сообщили в «Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на собственный мониторинг.

В Киевской области предложения с ГНС составляют 23 500-24 000 грн/т, в частности с Переяслава предлагают LPG Progress по 23 600 грн/т. «Мартин трейд» установил прайсовою стоимость 23 800 грн/т в Борисполе и с Макаровской ГНС, «Надежда» с Бородянки торгует по 24 000 грн/т. По словам трейдеров рабочая стоимость ресурса в регионе ниже прайсовых ценников и составляет 23 400 - 23 600 грн/т.

В Полтавской области предложения начинаются от 23 100 грн/т у «Укртатнафты». У Надежды на Селещине стоимость ресурса - 23 400 грн/т. «Автотранс» предлагает сжиженный газ по 23 700 грн/т как на Супруновке в Полтавской области так и в Ивано-франковской на Братковцах.

В Харьковской области стоимость ресурса составляет 23 700-24 200 грн/т, в частности LPG Progress и «Укрднипрогаз» предлагают автогаз по 23 700 - 23 800 грн/т на ГНС Водолага, по 23 700 грн/т с Терновой - «Надежда», «Газтрон» в Харькове предлагает ресурс по 24 200 грн/т.

В Южных регионах стоимость ресурса составляет 24 000-24 700 грн/т. В частности, в Одессе «Укртатнафта» предлагает с терминала ресурс по 24 000 грн/т. «Надежда» с Первомайска и «Ультрамарин трейдинг» с Николаев торгуют по 24 700 грн/т.

Напомним, что стоимость сжиженного газа за последние три аукциона «Укргаздобычи» с 18 марта снизилась на 2 975 грн/т до 22 802 грн/т. Ажиотажный спрос образовался на аукционах после новостей о прекращении работы Proton Energy, поставщика ресурсов «Роснефти» в Украину, с 1 апреля. Тогда средняя стоимость оптовых партий сжиженного газа в Украине достигла 26 000 грн/т.

Снижению цен поспособствовала информация о том, что международный трейдер Coral Energy заменит Proton Energy Group S.A. в цепочке поставок продукции НК «Роснефть» в Украину. Кроме того, на рынке сформировался избыток ресурса, чему способствовали усиленные поставки спотовых объемов, законтрактованных в период активного роста, на фоне падения продаж в рознице.

По мнению экспертов «Консалтинговой группы», начало отгрузок газа «Роснефти» через Coral Energy в начале апреля выглядит сомнительно, из-за чего рынок может сбалансироваться. Если же поставки не наладятся к второй неделе апреля, это может вызвать резкий рост цен. «Контрактованние с украинскими покупателями продолжается и пока точно не ясно сколько объемов будет продано на апрель и когда начнутся отгрузки. Если пауза растянется, украинский рынок обратится за спотовым ресурсом в РФ, где сегодня сжиженный газ ощутимо дороже, чем у нас», - считает Артем Куюн.

