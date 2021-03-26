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Цены на АЗС 26 марта незначительно повысились
15:44 26.03.2021 |
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 26 марта 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем выросли незначительно. Автогаз не изменился в цене.
Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".
По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляет 28,03 гривен за литр (+0,01 гривен), на бензин А-95 - 29,04 гривен за литр (+0,01 гривен), на дизельное топливо - 28,26 гривен за литр (+0,01 гривен), на автогаз - 15,82 гривен за литр (+0,00 гривен).
Рост цен продолжился в начале текущей недели, однако цены повышались не столь значительно. В частности, 25 марта бензин А-95 подорожал всего на 1 копейку.
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