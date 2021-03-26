Стоимость нефти растет 26 марта на новостях по Суэцкому каналу

Мировые цены на нефть растут в пятницу утром, - инвесторы опасаются снижения поставок сырья из-за блокировки Суэцкого канала, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.52 EET цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,86% - до 62,48 доллара, майских фьючерсов на WTI - на 1,13%, до 59,22 доллара за баррель.

В марте цены на нефть демонстрируют высокую волатильность. Так, 18 марта цены рухнули на 7%, после чего начали корректироваться вверх. На этой неделе резкие ценовые колебания продолжаются. Во вторник, 23 марта, нефть вновь резко подешевела - на 6%, затем в среду, 24 марта, подорожала на 6%, а в четверг, 25 марта, цена опять упала - на 4%.

Такие резкие скачки связаны с неопределенностью на рынке. Инвесторы опасаются за ближайшие перспективы восстановления спроса ввиду возобновившегося роста заболеваемости коронавирусом и ужесточения карантина в ряде стран.

В то же время некоторую поддержку ценам оказывает ситуация в Суэцком канале. В среду контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала и перекрыл движение в одном из самых загруженных морских торговых путей в мире, заблокировав ход по меньшей мере уже 100 судов. По оценкам экспертов, разблокировка канала может занять несколько недель.

"В настоящее время на рынке наблюдается сильная волатильность. Задержки с открытием Суэцкого канала могут немного поддержать, но рост числа случаев заражения вирусом в Европе и США ограничит потенциал роста", - комментирует ситуацию на рынке агентству Блумберг аналитик Axi Стивен Иннес (Stephen Innes).