Финансовые новости
- |
- 25.03.21
- |
- 15:14
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Ожидаемое падение: ДТ в опте подешевело
08:40 25.03.2021 |
С 23 на 24 марта мелкооптовые партии дизельного топлива подешевели в среднем на 18 коп./л, до 21,98 грн/л, сообщили в Консалтинговой группе «А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
На Новограде дизтопливо подешевело до 21,35-21,35 грн/л (-15-20 коп./л), а в столичном регионе основные сделки проходили в диапазоне 21,35–21,50 грн/л, что на 10-20 коп./л дешевле, чем днем ранее.
Турецкий летний ресурс у всех операторов в порту Николаева подешевел на 20-30 коп./л, до 21,40 грн/л. При этом цена на мозырский ресурс в Ровенской области снизилась на 10-15 коп./л.
Цена на Кременчугском заводе осталась на вчерашнем уровне — 22,34 грн/л, тогда как у его контрагентов она упала на 10-20 коп./л, до 21,42-21,84 грн/л.
В крупном опте за сутки дизельное топливо подешевело на 220 грн/т, до 25 610 грн/т, а с начала недели снижение составило 430 грн/т.
Стоит отметить, что в начале недели компания «Анвитрейд» возобновила торговлю «трубным» российским ресурсом, а UPG — «трубным» мозырским дизелем в Новограде-Волынском. По информации enkorr, операторы получили разрешения на отгрузку выкачанного ранее из нефтепродуктопровода топлива. Источники издания отметили, что эти объемы незначительны — около 1 тыс. т у «Анвитрейда» и 2 тыс. т у UPG.
«Продолжающееся уже вторую неделю падение цен на нефть выступило основным фактором давления на рынок. С начала недели котировки снизились с 63$/барр. до 61$/барр», — отметили в «А-95».
Кроме того, по мнению аналитиков компании, позитивное влияние на рынок оказала вышедшая в понедельник новость о том, что международный трейдер Coral Energy заменит Proton Energy Group S.A. в цепочке поставок продукции НК «Роснефть» в Украину.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|ЧВК, контрабанда или «Вагнергейт»: Что стоит за делом СБУ против Семенченко и «агента НАБУ» Шевченко
ТОП-НОВОСТИ
|Курс доллара уверенно рос на межбанке 24 марта из-за выхода иностранцев из ОВГЗ
|Новый план Зеленского. Как президент будет снимать мэров на местных референдумах
|Rozetka и Monobank поспорили о комиссиях
|Святые против святейших. Почему развалился «Голос»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Нефть продолжает дешеветь 25 марта более чем на 1% в рамках коррекции
|Арахамия пообещал «похоронить» законопроект о 7 признаках трудовых отношений
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 25.03.21
|Кабмин создал рабочую группу по применению ЕС «углеродного налога» к Украине
|Земля под Киевом: как и почему дорожают участки под застройку вблизи столицы
|Ожидаемое падение: ДТ в опте подешевело
|Два отеля оплатили лицензию на открытие легальных казино. Бюджет получил 72 млн грн
Это интересно
|Ещё одна «Nintendo Switch с Windows». Tencent готовит портативную игровую консоль
|В Индии обнаружен коронавирус - двойной мутант. Насколько это опасно?
|Когда Clubhouse выйдет на Android? Создатели ответили на вопрос миллионов потенциальных пользователей
|Kia представила большой полноприводный седан K8
|Илон Маск сообщил, что Tesla начала продавать электрокары за биткоин
|В Киеве разоблачили мошенников, организовавших международную схему хищения средств
|Intel построит две новые фабрики и станет контрактным производителем полупроводников