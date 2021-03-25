Ожидаемое падение: ДТ в опте подешевело

С 23 на 24 марта мелкооптовые партии дизельного топлива подешевели в среднем на 18 коп./л, до 21,98 грн/л, сообщили в Консалтинговой группе «А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

На Новограде дизтопливо подешевело до 21,35-21,35 грн/л (-15-20 коп./л), а в столичном регионе основные сделки проходили в диапазоне 21,35–21,50 грн/л, что на 10-20 коп./л дешевле, чем днем ранее.

Турецкий летний ресурс у всех операторов в порту Николаева подешевел на 20-30 коп./л, до 21,40 грн/л. При этом цена на мозырский ресурс в Ровенской области снизилась на 10-15 коп./л.

Цена на Кременчугском заводе осталась на вчерашнем уровне — 22,34 грн/л, тогда как у его контрагентов она упала на 10-20 коп./л, до 21,42-21,84 грн/л.

В крупном опте за сутки дизельное топливо подешевело на 220 грн/т, до 25 610 грн/т, а с начала недели снижение составило 430 грн/т.

Стоит отметить, что в начале недели компания «Анвитрейд» возобновила торговлю «трубным» российским ресурсом, а UPG — «трубным» мозырским дизелем в Новограде-Волынском. По информации enkorr, операторы получили разрешения на отгрузку выкачанного ранее из нефтепродуктопровода топлива. Источники издания отметили, что эти объемы незначительны — около 1 тыс. т у «Анвитрейда» и 2 тыс. т у UPG.

«Продолжающееся уже вторую неделю падение цен на нефть выступило основным фактором давления на рынок. С начала недели котировки снизились с 63$/барр. до 61$/барр», — отметили в «А-95».

Кроме того, по мнению аналитиков компании, позитивное влияние на рынок оказала вышедшая в понедельник новость о том, что международный трейдер Coral Energy заменит Proton Energy Group S.A. в цепочке поставок продукции НК «Роснефть» в Украину.