Финансовые новости
- |
- 25.03.21
- |
- 15:14
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Нефть продолжает дешеветь 25 марта более чем на 1% в рамках коррекции
12:54 25.03.2021 |
Мировые цены на нефть в четверг днем сохраняют утренние уровни, сокращаясь более чем на 1% после сильного роста накануне, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.37 EET цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,27%, до 63,59 доллара, майских фьючерсов на WTI - на 1,67%, до 60,16 доллара за баррель.
Цены на нефть довольно волатильны в последние дни. Так, в середине месяца стоимость нефти упала почти на 7%, после чего котировки стали корректироваться. А накануне цена на нефть подскочила сразу на 6%, почти полностью компенсировав падение, отмеченное во вторник.
С начала года нефть обеих этих марок подорожала более чем на 20%. Аналитики полагают, что это происходило вследствие сокращения её мировых запасов.
"Раньше мы были взволнованы разговорами о суперциклах и сильном сокращении запасов в первом квартале", - отметил глава отдела исследований рынка сырьевых товаров в Standard Chartered Пол Хорснелл (Paul Horsnell), чье мнение приводит агентство Блумберг.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|ЧВК, контрабанда или «Вагнергейт»: Что стоит за делом СБУ против Семенченко и «агента НАБУ» Шевченко
ТОП-НОВОСТИ
|Курс доллара уверенно рос на межбанке 24 марта из-за выхода иностранцев из ОВГЗ
|Новый план Зеленского. Как президент будет снимать мэров на местных референдумах
|Rozetka и Monobank поспорили о комиссиях
|Святые против святейших. Почему развалился «Голос»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Нефть продолжает дешеветь 25 марта более чем на 1% в рамках коррекции
|Арахамия пообещал «похоронить» законопроект о 7 признаках трудовых отношений
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 25.03.21
|Кабмин создал рабочую группу по применению ЕС «углеродного налога» к Украине
|Земля под Киевом: как и почему дорожают участки под застройку вблизи столицы
|Ожидаемое падение: ДТ в опте подешевело
|Два отеля оплатили лицензию на открытие легальных казино. Бюджет получил 72 млн грн
Это интересно
|Ещё одна «Nintendo Switch с Windows». Tencent готовит портативную игровую консоль
|В Индии обнаружен коронавирус - двойной мутант. Насколько это опасно?
|Когда Clubhouse выйдет на Android? Создатели ответили на вопрос миллионов потенциальных пользователей
|Kia представила большой полноприводный седан K8
|Илон Маск сообщил, что Tesla начала продавать электрокары за биткоин
|В Киеве разоблачили мошенников, организовавших международную схему хищения средств
|Intel построит две новые фабрики и станет контрактным производителем полупроводников