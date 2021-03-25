Нефть продолжает дешеветь 25 марта более чем на 1% в рамках коррекции

Мировые цены на нефть в четверг днем сохраняют утренние уровни, сокращаясь более чем на 1% после сильного роста накануне, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.37 EET цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,27%, до 63,59 доллара, майских фьючерсов на WTI - на 1,67%, до 60,16 доллара за баррель.

Цены на нефть довольно волатильны в последние дни. Так, в середине месяца стоимость нефти упала почти на 7%, после чего котировки стали корректироваться. А накануне цена на нефть подскочила сразу на 6%, почти полностью компенсировав падение, отмеченное во вторник.

С начала года нефть обеих этих марок подорожала более чем на 20%. Аналитики полагают, что это происходило вследствие сокращения её мировых запасов.

"Раньше мы были взволнованы разговорами о суперциклах и сильном сокращении запасов в первом квартале", - отметил глава отдела исследований рынка сырьевых товаров в Standard Chartered Пол Хорснелл (Paul Horsnell), чье мнение приводит агентство Блумберг.