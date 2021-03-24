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Украинским трейдерам будет трудно найти СУГ дешевле, чем предлагает Coral Energy, - мнение
14:32 24.03.2021 |
Повышение премии на СУГ «Роснефти» на $15/т поднимет цены остальных источников снабжения украинского рынка. Такое мнение в своей авторской колонке высказал аналитик Консалтинговой группы «А-95» Артем Куюн.
По мнению эксперта, из-за чрезмерной зависимости от импорта и отсутствия возможностей масштабной диверсификации поставок СУГ украинские трейдеры будут готовы на повышение цен на газ «Роснефти».
«Из реальных (возможностей, - ek.) - только морские поставки, они с ростом цены станут еще выгоднее. Но сегодняшний потолок украинских перевалок - 15-16 тыс. в месяц (это 10 тыс. сверху текущего уровня), - поясняет А.Куюн.
Как сообщал enkorr, Coral Energy заменит Proton Energy Group S.A. в цепочке поставок продукции НК «Роснефть» в Украину. Компания уже вышла с предложением по продаже TERM-контрактов в Украину с премией +$31 к котировке Argus daf Брест, что на $15 выше по сравнению с условиями Proton.
Кроме того, А.Куюн отмечает, что удорожание ресурса «Роснефти» относительно других источников будет временным, и контракты остальных поставщиков вскоре тоже вырастут в цене.
«Сначала подорожает «Роснефть», потом потянутся премии на спотовые объемы, а потом подрастет и украинская котировка, к которой привязаны термы ТШО, «Лукойла» и отчасти украинские аукционы. Я думаю, что в течение месяца-двух стоимость «Роснефти» придет в баланс со стоимостью остальных производителей. Деваться украинским трейдерам-то все равно некуда», - пишет автор.
«Учитывая нашу зависимость по газу, россияне могут ставить практически любую цену, и мы будем брать. Даже непонятно, почему Proton не продавал дороже», - цитирует эксперт одного из топ-менеджеров крупной украинской сети АЗС.
Между тем, А.Куюн подчеркнул, что повышение премий не связано со сменой поставщика, а вызвано большим спросом и высокой ценой СУГ на внутреннем российском рынке.
«Газ будет дорожать, в «Роснефти» это понимают, а в Coral с этим просто согласились. Летом 2021 г. России вряд ли удастся избежать взлета цен, да там уже рекордные отметки. Это приподнимет рынок всей Восточной Европы. А тут еще и плюс 15 долларов для Украины... В общем, газ и бензин продолжат двигаться на стеле навстречу друг другу», - отметил он.
На долю Proton Energy Group S.A. в 2020 году приходилось 443 тыс. т (22,3% рынка) поставок в Украину сжиженного газа и 1,74 млн. т дизтоплива (23,4% рынка).
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