Цены на нефть коррекционно растут 24 марта после обвала вторника

Мировые цены на нефть в среду незначительно растут в рамках коррекции после обвала на 6% днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 6.54 EET цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,15% - до 60,88 доллара, майских фьючерсов на WTI - на 0,17%, до 57,86 доллара за баррель.

Резкое снижение котировок во вторник было спровоцировано опасениями инвесторов за спрос в Европе на фоне введения дополнительных ограничений в Германии и Франции из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

В то же время, несмотря на обвал, аналитики оптимистично оценивают долгосрочные перспективы спроса на сырье.

"Цены на нефть претерпели сильную коррекцию из-за краткосрочных перспектив спроса, однако долгосрочные ожидания роста потребления по-прежнему в силе", - прокомментировал агентству Блумберг старший аналитик по сырьевым товарам VI Investment Уилл Сунгчил Юн (Will Sungchil Yun).

Рост котировок сдерживают данные Американского института нефти (API) об увеличении запасов сырья в США. Согласно данным API, за неделю по 19 марта коммерческие запасы нефти в стране выросли почти на 3 миллиона баррелей. Таким образом, это может быть четвертая неделя роста запасов. При этом в конце февраля темпы роста были рекордными. Официальные данные минэнерго США по запасам в стране будут опубликованы позднее в среду.