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Розничные цены на бензины и дизельное топливо 23 марта продолжили рост
12:59 23.03.2021 |
Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе «А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
Сеть АЗК AMIC подняла ценники на 18-21 коп./л: бензин А-95 подорожал до 29,36 грн/л, А-92 — до 28,36 грн/л, ДТ — до 8,29 грн/л. В сети KLO все виды топлива подорожали на 20 коп./л: А-95 – до 29,89 грн/л, А-92 и ДТ — до 28,89 грн/л.
На станциях «Татнефть-АЗС-Украина» бензины подорожали на 72 коп./л, ДТ — на 90 коп./л. На 40–30 коп./л топливо подорожало в сети Prime.
«БРСМ-Нафта» и Motto повысили цены на бензины и ДТ в среднем на 4-22 коп./л (см. табл).
Изменение розничных цен на бензины и ДТ на АЗС с 22 по 23 марта 2020 г., грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
30,49
|
0,00
|
31,49
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
WOG
|
30,49
|
0,00
|
31,49
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
Авиас
|
26,95
|
0,00
|
27,95
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
27,00
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
AMIC
|
28,36
|
0,31
|
29,36
|
0,31
|
28,29
|
0,18
|
Shell
|
28,37
|
0,00
|
29,94
|
0,00
|
28,89
|
0,00
|
SOCAR
|
30,98
|
0,00
|
31,98
|
0,00
|
30,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
25,99
|
0,15
|
26,99
|
0,15
|
25,57
|
0,04
|
Glusco
|
28,42
|
0,00
|
29,42
|
0,00
|
28,42
|
0,00
|
KLO
|
28,89
|
0,20
|
29,89
|
0,20
|
28,89
|
0,20
|
Автотранс
|
28,48
|
0,00
|
29,48
|
0,00
|
27,98
|
0,00
|
UPG
|
27,30
|
0,30
|
28,30
|
0,30
|
25,90
|
0,10
|
Параллель
|
30,30
|
0,50
|
31,30
|
0,50
|
29,80
|
0,00
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
27,48
|
0,72
|
28,50
|
0,72
|
28,02
|
0,90
|
Chipo
|
27,00
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
26,48
|
0,00
|
Укр-Петроль
|
26,30
|
0,00
|
27,30
|
0,00
|
26,50
|
0,00
|
Авантаж 7
|
25,95
|
0,00
|
26,95
|
0,00
|
25,02
|
0,00
|
Prime
|
26,60
|
0,40
|
27,70
|
0,30
|
25,20
|
0,00
|
SUNOIL
|
26,48
|
0,00
|
27,51
|
0,00
|
26,87
|
0,00
|
Mango
|
26,49
|
0,00
|
27,49
|
0,00
|
26,79
|
0,00
|
Motto
|
25,88
|
0,20
|
26,80
|
0,22
|
25,63
|
0,08
|
Средняя цена в Украине:
|
28,02
|
0,05
|
29,03
|
0,05
|
28,27
|
0,03
Как сообщал enkorr, 18 марта сеть группы «Приват» повысила стоимость всех видов топлива на 1 грн/л, а 21 марта откорректировали цены операторы, работающие в премиум-сегменте.
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