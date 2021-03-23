Розничные цены на бензины и дизельное топливо 23 марта продолжили рост

Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе «А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

Сеть АЗК AMIC подняла ценники на 18-21 коп./л: бензин А-95 подорожал до 29,36 грн/л, А-92 — до 28,36 грн/л, ДТ — до 8,29 грн/л. В сети KLO все виды топлива подорожали на 20 коп./л: А-95 – до 29,89 грн/л, А-92 и ДТ — до 28,89 грн/л.

На станциях «Татнефть-АЗС-Украина» бензины подорожали на 72 коп./л, ДТ — на 90 коп./л. На 40–30 коп./л топливо подорожало в сети Prime.

«БРСМ-Нафта» и Motto повысили цены на бензины и ДТ в среднем на 4-22 коп./л (см. табл).

Изменение розничных цен на бензины и ДТ на АЗС с 22 по 23 марта 2020 г., грн/л

Компания А-92 А-95 ДТ Цена Изм. Цена Изм. Цена Изм. ОККО 30,49 0,00 31,49 0,00 29,99 0,00 WOG 30,49 0,00 31,49 0,00 29,99 0,00 Авиас 26,95 0,00 27,95 0,00 28,00 0,00 Укрнафта 27,00 0,00 28,00 0,00 28,00 0,00 AMIC 28,36 0,31 29,36 0,31 28,29 0,18 Shell 28,37 0,00 29,94 0,00 28,89 0,00 SOCAR 30,98 0,00 31,98 0,00 30,98 0,00 БРСМ-Нафта 25,99 0,15 26,99 0,15 25,57 0,04 Glusco 28,42 0,00 29,42 0,00 28,42 0,00 KLO 28,89 0,20 29,89 0,20 28,89 0,20 Автотранс 28,48 0,00 29,48 0,00 27,98 0,00 UPG 27,30 0,30 28,30 0,30 25,90 0,10 Параллель 30,30 0,50 31,30 0,50 29,80 0,00 Татнефть-АЗС-Украина 27,48 0,72 28,50 0,72 28,02 0,90 Chipo 27,00 0,00 28,00 0,00 26,48 0,00 Укр-Петроль 26,30 0,00 27,30 0,00 26,50 0,00 Авантаж 7 25,95 0,00 26,95 0,00 25,02 0,00 Prime 26,60 0,40 27,70 0,30 25,20 0,00 SUNOIL 26,48 0,00 27,51 0,00 26,87 0,00 Mango 26,49 0,00 27,49 0,00 26,79 0,00 Motto 25,88 0,20 26,80 0,22 25,63 0,08 Средняя цена в Украине: 28,02 0,05 29,03 0,05 28,27 0,03

Как сообщал enkorr, 18 марта сеть группы «Приват» повысила стоимость всех видов топлива на 1 грн/л, а 21 марта откорректировали цены операторы, работающие в премиум-сегменте.