Финансовые новости
- |
- 23.03.21
- |
- 17:55
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Apple стала самой прибыльной компанией мира, обойдя саудовских нефтяников
11:59 23.03.2021 |
Ушедший год характеризовался резким снижением цен на нефть, поэтому компаниям сектора пришлось несладко. В результате крупнейший экспортёр нефти в мире, компания Saudi Aramco, по итогам фискального года утратила статус лидера по величине прибыли, уступив это звание компании Apple. Динамика цен на нефть может всё изменить, но пока самой прибыльной компанией мира стал разработчик iPhone.
Статистику изменения чистой прибыли обеих компаний приводит ресурс Quartz. Годовая прибыль Saudi Aramco сократилась по итогам 2020 года на 44 % до $49 млрд, хотя компания по-прежнему рассчитывает выплатить дивиденды на сумму $75 млрд. Программу капитальных затрат экспортёру нефти тоже придётся урезать с $45 до $35 млрд. Это указывает на отсутствие у Saudi Aramco явного оптимизма по поводу динамики изменения цен на нефть.
Фискальный год компании Apple начинается в сентябре, поэтому график публикации её финансовой отчётности не совпадает с Saudi Aramco. Весьма удачный четвёртый календарный квартал прошлого года, который принёс Apple почти $23 млрд прибыли, в выборку по этой причине не попал. Но даже в этих условиях компания из Купертино смогла зафиксировать прибыль в размере $57,4 млрд, что и позволило ей обогнать Saudi Aramco с её $49 млрд годовой прибыли.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Кабмин обязал жителей «красной» зоны носить защитную маску на улицах и в парках
|ПриватБанк ввел лимит платежей на карту-ключ ФОП
|«Большое отмывание» ОП: Почему у Зеленского до сих пор думают, что всех переиграли
|Доллар на межбанке подешевел из-за локдауна и иностранцев, которые готовятся покупать новые ОВГЗ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Наибольшей статьей расходов населения в прошлом году были «Продукты питания и безалкогольные напитки» - 41,0%
|Падение промпроизводства в Украине в феврале-2021 ускорилось до 4,6% из-за невисокосного года - Госстат
|Отказ от финансирования МВФ приведет к росту инфляции и ослаблению курса гривни - замглавы НБУ
|Цены на нефть падают 23 марта на «коронавирусных» новостях
|Розничные цены на бензины и дизельное топливо 23 марта продолжили рост
|Спрос на земельные участки под Киевом вырос на 3,5% с февраля - АСНУ
|Apple стала самой прибыльной компанией мира, обойдя саудовских нефтяников
Это интересно
|McLaren представил хардкорную версию 720S с кнопкой push-to-pass
|Злоумышленники маскируют троян под несуществующую Android-версию Clubhouse
|Alfa Romeo и Lancia получат крупные инвестиции для развития
|LG Electronics склоняется к ликвидации мобильного бизнеса
|Мошенники построили финансовую пирамиду и украли 150 миллионов, – МВД
|Lamborghini сделает управляемость важнее разгонной динамики
|Илон Маск ответил на обвинения в шпионаже при помощи электромобилей Tesla