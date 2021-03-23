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Цены на нефть падают 23 марта на «коронавирусных» новостях
13:08 23.03.2021 |
Падение мировых цен на нефть во вторник днем усиливается до более чем 3% из-за новых сомнений в будущем спросе на сырье, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.07 EET цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 3,5%, до 62,34 доллара, майских фьючерсов на WTI - на 3,57%, до 59,34 доллара за баррель. Минутами ранее падение стоимости фьючерсов обеих марок почти достигало 4%.
Стоимость нефти продолжает снижаться. Инвесторы по-прежнему не уверены в ситуации со спросом на сырье ввиду введения дополнительных ограничений на передвижения в Европе и опасений за темпы восстановления экономики после кризиса.
Канцлер Германии Ангела Меркель по итогам обсуждения с главами федеральных земель дальнейших шагов в ситуации с коронавирусом объявила о продлении карантина в Германии до 18 апреля, при этом ограничения усилят в пасхальный период - с 1 по 5 апреля. Ранее дополнительные ограничения на четыре недели были введены в 16 департаментах Франции.
Аналитик DNB Markets Хельге Андре Мартинсен (Helge Andre Martinsen), чье мнение приводит газета Wall Street Journal, связывает падение котировок нефти как с продлением карантинных мер в некоторых странах Европы, так и с резким ростом заболеваемости коронавирусом в Индии.
В последние несколько дней в Индии наблюдается резкий рост ежедневных случаев заражения коронавирусом, за последнюю неделю ежедневно регистрируется более 20 тысяч случаев заболевания. Индия - один из крупнейших потребителей нефти, и состояние ее экономики сильно влияет на ситуацию со спросом на сырье.
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