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Рынок ДТ минимально «просел» в феврале
17:52 22.03.2021 |
Баланс рынка дизельного топлива в феврале 2021 г. составил 474,6 тыс. т, что на 2,1% меньше, чем за аналогичный период 2020 г. (484,9 тыс. т). Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные собственного исследования.
Внутреннее производство за отчетный месяц увеличилось на 3,1% (на 11 тыс. т), до 98,8 тыс. т, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, Кременчугский НПЗ нарастил выпуск ДТ на 2,2%, до 91,8 тыс. т. При этом на Шебелинский завод пришлось 7 тыс. т, что на 17% больше показателя января прошлого года. Доля украинского ДТ в общем балансе рынка по итогу февраля-2021 составила 20,8% против 19,7% в феврале 2020 г.
В феврале 2021 г. импорт дизельного топлива в Украину сократился на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 375,8 тыс. т.
Импорт из Беларуси вырос более чем в 2,2 раза, до 197,5 тыс. т. Столь резкий рост связан с низким показателем импорта ДТ из Беларуси в феврале прошлого года по причине снижения поставок сырья на местные НПЗ в первом квартале.
Поставки дизельного топлива из Российской Федерации в феврале-2021 по сравнению с февралем прошлого года уменьшились на 45%, до 111,4 тыс. т. Через терминал в Гомеле было поставлено 42 тыс. т российского продукта (-65% к февралю-2020), по железной дороге - 55,3 тыс. т (+10%) и по трубопроводу «ПрикарпатЗападтранс» - 14,2 тыс. т (-57%).
Отгрузки из Литвы за отчетный месяц сократились на 33%, до 37,2 тыс. т, по сравнению с объемом поставок в феврале 2020 г. В портах было оформлено порядка 29 тыс. т дизельного топлива (-3,3% к февралю 2020 г.).
Как сообщал enkorr, вследствие давления украинских силовиков комапнии Proton Energy Group S.A. (Швейцария) принято решение прекратить поставки российских нефтепродуктов в Украину с 1 апреля 2021 года. В 2020 году трейдер отправил в Украину 1,74 млн. т дизтоплива (23,4% рынка) и 443 тыс. т (22,3%) сжиженного газа.
Сегодня, 22 марта, появилась информация о том, что новым оператором по поставкам продукции НК «Роснефть» в Украину станет международный трейдер Coral Energy.
Напомним, баланс украинского рынка дизтоплива в 2020 г. увеличился на 5,8% - до рекордных за весь период наблюдений 7,39 млн тонн. При этом внутреннее производство выросло на 39% - до 1,12 млн. т, а импорт прибавил 1,4% и составил 6,26 млн. т.
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